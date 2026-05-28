Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılanlara hitaben bir konuşma yaptığı aktarılıyor. Putin’in, terörizm ve kontrolsüz nükleer silah yayılması riskinin tüm ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığı belirtiliyor.

Rus liderin, bazı bölgelerdeki artan gerilimlerin küresel toplum üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ifade ettiği kaydediliyor. Putin’in konuşmasında, “Rusya, bölgesel ve küresel istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarda aktif olarak yer almaktadır. Forumda dile getirilen fikirler, ülkeler arasındaki ortaklığın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” dediği aktarılıyor.

Rusya Devlet Başkanı’nın ayrıca, Moskova’nın bölgesel ve küresel istikrarı sağlamaya yönelik kapsamlı çabalar çerçevesinde ülkeler arasındaki işbirliğinin azami düzeyde güçlendirilmesinden yana olduğunu bildirdiği ifade ediliyor.

Çifte standart ve nükleer ikiyüzlülük

Uluslararası ilişkiler analistleri, Putin’in “kontrolsüz nükleer yayılma” uyarısının, özellikle ABD ve İsrail’in nükleer politikalarındaki tutarsızlıklar hatırlatıldığında daha da anlamlı hale geldiğini belirtiyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre ABD’nin yaklaşık 5.000 nükleer savaş başlığına sahip olduğu, İsrail’in ise hiçbir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) denetimine tabi olmayan, tahminlere göre 90 ila 400 arasında değişen bir nükleer cephaneliği bulunduğu ifade ediliyor.

Bu durumun, Batılı ülkelerin özellikle İran’ın barışçıl nükleer programını hedef alırken müttefiklerinin stoklarını görmezden gelmesiyle somutlaşan “seçici yaklaşım” olarak nitelendirildiği gözlemleniyor. IAEA raporlarında İran’ın uranyum zenginleştirme oranının %60 seviyesinde olduğu, bunun silah üretimi için gereken %90 eşiğinin oldukça altında bulunduğu hatırlatılıyor.

Tarihsel emsaller ve Rusya’nın tutumu

Tarihsel olarak, Irak’ın 2003 yılında kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin kaosa sürüklenmesi örneklerinin, “nükleer yayılmanın önlenmesi” söyleminin perde arkasındaki emperyalist hedefleri gösterdiği şeklinde yorumlandığı aktarılıyor. Bu bağlamda Rusya’nın, Batı’nın tek taraflı yaptırımlarına ve baskı politikalarına karşı durarak çok kutuplu bir dünya düzenini savunduğu belirtiliyor.

Putin’in forumdaki çağrısının, Rusya’nın küresel stratejik istikrarın korunmasında kilit bir aktör olma iddiasını yinelediği kaydediliyor. Ancak gözlemciler, Batılı diplomatlardan gelen “nükleer yayılmanın önlenmesi” söyleminin, Rusya’nın kendi nükleer cephaneliğini modernize etmesi ve Belarus topraklarında taktik nükleer silah konuşlandırması gibi eylemleriyle çeliştiği yönündeki eleştirileri de hatırlatıyor. Bu çelişkinin, küresel silahsızlanma tartışmalarında tüm tarafların tutarlı bir duruş sergilemesinin ne denli zor olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.