Karadeniz’de Tanker Alarmı: Türkiye Açıklarında Üç Gemiye Saldırı

Reuters’ın, denizcilik ajansı Tribeca kaynaklı haberine göre saldırıya uğrayan tankerlerin tamamı daha önce Rus petrolü ve petrol ürünleri taşımış gemilerden oluşuyor. Aynı haberde söz konusu gemilerin uluslararası yaptırım listelerinde bulunduğu da ifade edildi. Bu ayrıntı, saldırının sıradan bir deniz güvenliği olayı olmanın ötesinde, Karadeniz’de süren jeopolitik gerilimin ekonomik ve ticari ayağıyla bağlantılı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

İlk bilgilere göre gemilerde ağır hasar oluşup oluşmadığına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, mürettebatın güvenliğine dair resmi makamlar tarafından kapsamlı bilgi paylaşılmadı. Denizcilik güvenliği uzmanları, yaptırım altındaki tankerlerin hareketlerinin uzun süredir yakından izlendiğini, bu tür gemilerin özellikle sigorta, liman erişimi ve rota güvenliği bakımından yüksek risk altında bulunduğunu belirtiyor.

Karadeniz hattı, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yalnızca askeri değil, ticari ve enerji güvenliği açısından da en hassas bölgelerden biri haline geldi. Tahıl koridoru, enerji sevkiyatı, mayın riski ve askeri devriyeler nedeniyle deniz trafiği zaten kırılgan bir zeminde ilerlerken, tankerlerin hedef alınması bu kırılganlığı daha da derinleştirebilir.

Bölgedeki diplomatik çevreler, olayın netleşmesi için saldırının niteliğinin belirlenmesinin kritik olduğuna dikkat çekiyor. Saldırının sabotaj, insansız hava aracı müdahalesi ya da başka bir yöntemle gerçekleşip gerçekleşmediği sorusu, önümüzdeki günlerde yapılacak teknik incelemelerle daha açık hale gelecek. Uzmanlara göre olayın yaptırım listelerindeki gemileri hedef almış görünmesi, deniz taşımacılığında yeni bir “seçici risk” döneminin başladığına işaret edebilir.

Türkiye kıyılarına görece yakın bir bölgede yaşanan bu gelişmenin ardından gözler hem Ankara’nın deniz güvenliği değerlendirmelerine hem de uluslararası denizcilik otoritelerinden gelecek açıklamalara çevrildi. Karadeniz’de ticari taşımacılığın güvenliği, son saldırıyla birlikte bir kez daha küresel enerji ve lojistik gündeminin en hassas başlıkları arasına girdi.