Capitol Hill’de Eksen Kayması: Cumhuriyetçi Parti’de “Mavi Yaka” Devrimi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da Cumhuriyetçi Parti’nin gelenekselleşmiş “büyük sermaye ve serbest piyasa” odaklı siyaset anlayışı, içeriden gelen güçlü bir dalga ile sarsılıyor. Son dönemde Temsilciler Meclisi’ndeki etkinliklerini artıran popülist kanat, işçi hakları ve sendikal faaliyetlere verdikleri destekle partinin yerleşik hiyerarşisini zorlamaya başladı.

Geleneksel muhafazakarların “parti değerlerinden sapma” olarak nitelediği ve sert bir direnç gösterdiği bu yeni grup, Temsilciler Meclisi’ndeki karar alma süreçlerinde ve komisyon paylaşımlarında beklenmedik mevziler kazandı. Parti liderliğinin tüm engelleme çabalarına rağmen sağlanan bu ilerleme, Cumhuriyetçilerin özellikle “Pas Kuşağı” olarak bilinen sanayi eyaletlerindeki işçi sınıfı seçmeniyle kurduğu yeni bağın bir sonucu olarak görülüyor.

Siyasi gözlemciler, bu yükselişi sadece bir söylem değişikliği değil, derin bir stratejik dönüşüm olarak değerlendiriyor. Popülist kanat, serbest ticaret anlaşmalarına mesafeli duruşu ve yerli üretimi korumacı politikalarıyla, Demokrat Parti’nin kalesi olarak görülen sendikalı seçmen kitlesini kendi safına çekmeyi hedefliyor. Bu durum, Reagan döneminden bu yana partinin ana omurgasını oluşturan “müdahalesiz piyasa” doktrinine inanan muhafazakarlar arasında ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Kulislerde, bu güç mücadelesinin önümüzdeki yasama döneminde asgari ücret düzenlemeleri, vergi reformları ve ticaret yasaları üzerinde doğrudan etkili olacağı konuşuluyor. Popülist Cumhuriyetçilerin kazandığı bu ivme, parti içindeki “gelenekselciler” ile “yenilikçiler” arasındaki fay hattını daha da derinleştirirken; Washington’daki yasama trafiğinin de artık çok sesli ve daha az öngörülebilir bir hal alacağına işaret ediyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin kendi içindeki bu “işçi sınıfı” sınavı, kasım ayındaki kritik seçimler öncesinde partinin nasıl bir kimlikle seçmen karşısına çıkacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Temsilciler Meclisi’nde elde edilen bu son kazanımlar, partinin gelecekte sadece sermayenin değil, meydanların da sesini duyurmak zorunda kalacağını kanıtlar nitelikte.