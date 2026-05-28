Kiev’de Alarm Seviyesi Yükseldi: ABD’li Diplomatlar Kentten Ayrıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna savaşı sürerken Kiev’den gelen son diplomatik gelişme, cephe hattı dışındaki güvenlik risklerinin de yeniden yükseldiğini ortaya koydu. Avrupa Birliği’nin dış politika şefi Kaja Kallas, Rusya’nın saldırı tehdidini sistematik biçimde artırmasının ardından ABD’li diplomatların Kiev’den ayrıldığını duyurdu. Bu adım, yalnızca geçici bir güvenlik tedbiri olarak değil, aynı zamanda sahadaki risk algısının ne denli ciddileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklara göre son günlerde Ukrayna’nın başkentine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı ihtimali üzerinden yapılan güvenlik değerlendirmeleri yoğunlaştı. Özellikle Rusya’nın enerji altyapısı, hükümet binaları ve kritik kamu tesislerini hedef alabileceği yönündeki uyarılar, yabancı diplomatik temsilciliklerin güvenlik protokollerini yeniden devreye sokmasına neden oldu.

ABD tarafının Kiev’deki diplomatik personeli geri çekme kararının kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmasa da, bunun tam tahliye değil kontrollü bir güvenlik düzenlemesi olduğu belirtiliyor. Benzer durumlarda olduğu gibi, temel diplomatik temasların farklı merkezler üzerinden sürdürülmesi ve sahadaki gelişmelerin uzaktan izlenmesi bekleniyor. Washington’dan konuya ilişkin resmi açıklamanın, güvenlik gerekçeleri çerçevesinde sınırlı tutulabileceği ifade ediliyor.

Kaja Kallas’ın açıklaması Avrupa başkentlerinde de dikkatle izlendi. AB çevrelerinde, Rusya’nın yalnızca cephede değil, psikolojik baskı ve süreklilik taşıyan tehdit diliyle de Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığı görüşü öne çıkıyor. Kiev’deki yabancı misyonların hareketliliği, bu baskının uluslararası diplomasi üzerindeki etkisini somut biçimde gösteren gelişmeler arasında sayılıyor.

Uzmanlar, diplomatların geçici olarak kentten ayrılmasının savaşın yeni bir aşamaya geçtiği anlamına gelmeyebileceğini ancak başkentteki güvenlik kırılganlığının arttığını açık biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor. Özellikle kış aylarına yaklaşılırken Rusya’nın Ukrayna altyapısını hedef alan daha yoğun saldırı dalgalarına yönelebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Kiev’de hayat büyük ölçüde devam etse de son gelişme, savaşın başkent üzerindeki gölgesinin yeniden koyulaştığını gösterdi. Gözler şimdi hem Washington’dan gelecek resmi açıklamalarda hem de Rusya’nın önümüzdeki günlerde sahada atacağı adımlarda olacak. Diplomatik çevreler, güvenlik riskinin seyrine göre diğer ülkelerin temsilciliklerinde de benzer önlemlerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.