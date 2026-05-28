Gazze’de Gece Boyu Saldırı: Kent Merkezi ve Han Yunus’ta Can Kaybı Arttı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde gece saatlerinde düzenlenen saldırılar, bir kez daha sivillerin yaşadığı ağır tabloyu gözler önüne serdi. Gazze kent merkezi ile güneydeki Han Yunus bölgesini hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yerel sağlık kaynakları, ölü sayısının enkaz altındaki kişilere ulaşılmasıyla artabileceğini belirtiyor.

Saldırıların ardından özellikle yerleşim alanları çevresinde büyük panik yaşandığı, bazı binalarda ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Görgü tanıkları, patlamaların gece boyunca aralıklarla sürdüğünü ve ambulans ekiplerinin birçok noktaya aynı anda ulaşmakta zorlandığını ifade etti. Sivil savunma ekipleri ise yıkılan yapılar arasında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, kısıtlı ekipman ve güvenlik riski nedeniyle müdahalenin güçleştiğini bildiriyor.

Han Yunus’taki sağlık merkezlerinden gelen bilgiler, yaralılar arasında durumu ağır olan sivillerin bulunduğuna işaret ediyor. Gazze kentindeki hastanelerde ise zaten sınırlı olan ilaç, tıbbi malzeme ve elektrik imkanlarının yeni yaralı akınıyla daha da yetersiz hale geldiği belirtiliyor. Sağlık çalışanları, yoğun bakım ünitelerinde yer açmak için olağanüstü koşullarda müdahalelerin sürdüğünü aktarıyor.

Bölgede son günlerde artan saldırıların, ateşkes ve esir takası başlıklarında süren diplomatik temaslara rağmen sahadaki gerilimi düşürmediği görülüyor. Uluslararası kuruluşlar, özellikle yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırıların insani durumu daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulunuyor. Yerinden edilen ailelerin sığındığı alanların da giderek daha kırılgan hale geldiği ifade ediliyor.

Siyasi gözlemciler, Gazze kent merkezi ve Han Yunus’un aynı anda hedef alınmasının, sahadaki askeri baskının geniş bir alana yayıldığını gösterdiğini belirtiyor. Önümüzdeki saatlerde hem can kaybına ilişkin bilançonun netleşmesi hem de saldırıların yeni bir kara operasyonu hazırlığıyla bağlantılı olup olmadığı daha fazla tartışılacak başlıklar arasında yer alıyor.

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, yerel kaynaklar saldırıların ardından çok sayıda ailenin daha güvenli gördükleri alanlara geçmeye çalıştığını, ancak güvenli bölge tanımının fiilen giderek belirsiz hale geldiğini vurguluyor. Gazze’de siviller açısından her yeni gece, daha ağır bir insani tabloyla sonuçlanmaya devam ediyor.