İsrail’in Kuzey Hattında Endişe Derinleşiyor: İHA Saldırıları Yerleşimlerde Tedirginliği Büyüttü

Askeri çevrelerde dile getirilen değerlendirmelerde ise Hizbullah’ın yalnızca ateş gücüyle değil, yöntem çeşitliliğiyle de baskı kurmaya çalıştığına dikkat çekiliyor. İHA’ların keşif, gözetleme ve doğrudan saldırı amacıyla kullanılmasının sınır hattındaki denklemi değiştirdiği, bunun da ordunun hava savunma reflekslerini yeniden gözden geçirmesine yol açtığı belirtiliyor. Bazı yorumcular, ordunun özellikle kısa menzilli ve düşük görünürlüklü hedeflere karşı daha etkili savunma sistemleri geliştirmekte geciktiğini savunuyor.

İsrail kamuoyunda yükselen endişenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığı da görülüyor. Kuzeyde tahliye edilen ya da günlük yaşamı aksayan yerleşimciler arasında, devletin uzun vadeli bir çözüm üretip üretemeyeceğine ilişkin soru işaretleri artıyor. Bölgedeki ekonomik hayatın zayıflaması, okulların ve işletmelerin kesintili şekilde faaliyet göstermesi, güvenlik krizinin toplumsal etkilerini daha görünür hale getiriyor.

Siyasi gözlemciler, İsrail medyasında yer alan bu tür haberlerin yalnızca sahadaki askeri tabloyu değil, aynı zamanda kamuoyunun güvenlik kurumlarına duyduğu güveni de yansıttığını belirtiyor. Özellikle kuzey cephesinde süren belirsizliğin uzaması halinde hükümete yönelik eleştirilerin daha yüksek sesle dile getirilebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre Hizbullah’ın İHA kapasitesine ilişkin tartışmalar, önümüzdeki dönemde sınır hattındaki çatışmanın niteliğini belirleyen ana başlıklardan biri olacak. İsrail ordusunun bu yeni tehdit modeline ne kadar hızlı uyum sağlayacağı, sadece askeri sonuçları değil, kuzeyde yaşayan sivillerin gündelik hayatını da doğrudan etkileyecek. Şimdilik görünen tablo ise kuzey hattında korkunun askeri sınırları aşarak toplumsal bir baskıya dönüştüğü yönünde.