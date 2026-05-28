Lübnan Sınırında İHA Saldırısı: Bir Ölü İki Ağır Yaralı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in kuzey sınırındaki gerginlik bugün yaşanan yeni bir saldırıyla daha da tırmandı. Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırına yakın bir askeri bölgede düzenlenen İHA saldırısı sonucunda bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise ağır yaralandı. Yaralı askerlerin hastanede tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye ek birlikler sevk edilirken, İsrail ordusu saldırıda kullanılan İHA’nın türünü ve nereden havalandırıldığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre saldırı, sınır hattındaki devriye hareketliliği sırasında gerçekleşti ve patlamanın etkisi nedeniyle çevredeki bazı askeri ekipmanlarda da hasar oluştu.

Sınır bölgesinde yaşayan siviller, saldırı sonrası bölgede yoğun askeri hareketlilik görüldüğünü ve güvenlik uyarılarının yeniden artırıldığını aktardı. İsrail ordusu, sınır hattındaki operasyonel hazırlığın yükseltildiğini ve olası yeni saldırılara karşı savunma sistemlerinin yeniden konumlandırıldığını duyurdu.

Son haftalarda Lübnan sınırında art arda yaşanan saldırılar, hem güvenlik birimleri hem de bölge halkı açısından belirsizliği artırmış durumda. Askeri analistler, saldırıların niteliğinin değiştiğine ve İHA kullanımının bölgedeki çatışma dinamiğinde yeni bir unsur olarak öne çıktığına dikkat çekiyor.

Yetkililer, olayla ilgili ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşeceğini belirtirken, saldırının sınır hattındaki tansiyonu daha da yükseltmesinden endişe ediliyor.