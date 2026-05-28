Hamas’tan İsrail’e Lübnan Tepkisi: “Sivilleri ve Egemenliği Hedef Alıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas, İsrail’in Lübnan’ın Sur kenti ile güneyde bulunan Filistin mülteci kamplarına yönelik son saldırılarına sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların yalnızca askeri bir operasyon olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda Lübnan’ın egemenliğini açık biçimde ihlal eden ve sivil yaşamı doğrudan tehdit eden bir nitelik taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, hedef alınan bölgelerin yoğun sivil nüfus barındırdığına işaret edilerek, özellikle mülteci kamplarına yönelik saldırıların insani açıdan son derece ağır sonuçlar doğurabileceği kaydedildi. Hamas, bu tür saldırıların bölgedeki mevcut gerilimi daha da derinleştirdiğini ve Lübnan topraklarını çatışmanın daha geniş bir cephesine dönüştürme riski taşıdığını savundu.

Sur kenti ve çevresi son dönemde sınır hattındaki gelişmeler nedeniyle zaten yüksek güvenlik baskısı altında bulunurken, Filistinli mültecilerin yaşadığı kampların hedef alınması bölgede endişeyi daha da büyüttü. Yerel kaynaklar, saldırıların ardından bazı alanlarda panik yaşandığını, ailelerin daha güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını ve insani yardım ekiplerinin olası can kayıpları ile hasara ilişkin bilgi toplamaya başladığını aktarıyor.

Hamas’ın açıklamasında, İsrail’in Lübnan içindeki hedeflere yönelik saldırılarının yalnızca Filistinli grupları değil, doğrudan Lübnan’daki sivil yapıyı ve toplumsal dengeyi de etkilediği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı sessiz kalmasının İsrail’i daha geniş çaplı adımlar atma konusunda cesaretlendirdiği ileri sürüldü.

Bölgedeki gözlemciler, Lübnan topraklarında özellikle mülteci kamplarına yönelik her saldırının hem siyasi hem de güvenlik açısından çok daha hassas sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor. Bu alanların tarihsel olarak kırılgan bir zemine sahip olması, olası her saldırının yalnızca anlık askeri etkilerle sınırlı kalmamasına neden oluyor. Uzmanlara göre gelişmeler, İsrail-Lübnan hattındaki mevcut gerginliğin yeni ve daha karmaşık bir evreye girebileceğine işaret ediyor.

Saldırıların ardından gözler bir yandan Lübnan yönetiminin vereceği resmi tepkiye, diğer yandan da sahadaki tansiyonun yeni bir karşılık üretip üretmeyeceğine çevrilmiş durumda. Bölgedeki kırılgan denge korunamazsa, sınır hattında uzun süredir kontrollü biçimde seyreden gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.