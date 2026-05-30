Hamas: Barış Konseyi İsrail’in işgali genişletme planına ilişkin net tutum sergilemeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nin yüzde 70’ini kontrol altına alma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarına dair Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov’un sessizliğini eleştirdi.

Söz konusu açıklamaların Gazze’de yürürlükte olan ateşkes planı ve daha önce ilan edilen mutabakatların açık ihlali niteliğinde olduğunu belirten Kasım, “Barış Konseyi”nde yer alan ülkelere İsrail’in ateşkes ihlalleri ve tehditlerine karşı net ve açık tutum sergileme çağrısı yaptı.

Kasım ayrıca, İsrail’e baskı uygulanarak saldırıların ve sahada yeni fiili durum oluşturma girişimlerinin durdurulması için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.