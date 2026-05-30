New York Times’tan ‘ticaret savaşı’ uyarısı: Avrupa-Çin mücadelesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan basınından New York Times’ın yayımladığı bir haberde, Avrupa’nın ucuz Çin mallarına olan bağımlılığının kritik bir noktaya ulaştığı aktarılıyor. Gazetenin ifadesine göre, kıtanın üretim sektörünü tehdit eden düşük fiyatlı Çin ürünlerinin akını karşısında, acil bir çözüm bulunmasının her zamankinden daha gerekli hale geldiği vurgulanıyor.

Haberde, Avrupa’nın Çin’den ithalatının önemli ölçüde artmasıyla birlikte, Avrupa hükümetleri ve şirketlerinin kendi ekonomilerinin Çin mallarına olan bağımlılığı konusunda endişelendiği belirtiliyor. Bu bağımlılığı azaltmak için çeşitli yolların araştırıldığı ifade ediliyor. New York Times ayrıca, Çin’in küresel imalat sektörü üzerindeki hakimiyetini giderek artırdığı ve Avrupa’nın bu durumu kendi sanayileri için “ciddi bir tehdit” olarak gördüğü bilgisine yer veriyor.

‘Bağımlılık’ söyleminin perde arkası

Ekonomi gözlemcileri tarafından, Avrupa’nın Çin mallarına olan bağımlılığından duyduğu rahatsızlığın aslında yıllardır süren bir çifte standardı yansıttığı değerlendiriliyor. Batılı ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere onlarca yıldır “serbest ticaret” ve “piyasa ekonomisi” dayattığı hatırlatılıyor. Şimdi ise Çin’in aynı kurallar içinde rekabet avantajı elde etmesi karşısında korumacı tedbirlere yöneldiği eleştirileri dile getiriliyor.

Analistler tarafından, Avrupa’nın yeşil dönüşüm ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda kendi üretimini teşvik etmek için büyük sübvansiyonlar planlarken, Çin’in benzer uygulamalarını “haksız rekabet” olarak nitelendirmesinin tutarsızlık yarattığı belirtiliyor. ABD’nin Çin’e yönelik teknoloji yasakları ve ek vergiler uygularken, kendi tüketicilerinin de ucuz Çin ürünlerine olan yoğun talebini görmezden geldiği ifade ediliyor.

Tüketici alışkanlıkları ve siyasi gerilim

New York Times haberinde doğrudan yer almasa da, kaynaklar tarafından Avrupa kamuoyunun büyük bir kısmının hâlâ uygun fiyatlı Çin ürünlerine yöneldiği ve bu durumun siyasi söylemlerle pratik arasında bir çelişki yarattığı kaydediliyor. Brüksel’in Çin’e karşı “riskten arındırma” (de-risking) politikasını benimsediği, ancak bunun tam bir kopuştan ziyade belirli sektörlerde bağımlılığı azaltma anlamına geldiği vurgulanıyor.

Gözlemciler, Avrupa Komisyonu’nun Çin menşeli elektrikli otomobillere yönelik başlattığı anti-sübvansiyon soruşturmasını ve buna karşılık Çin’in de Avrupa ürünlerine yönelik misilleme ihtimalini hatırlatıyor. Bu karşılıklı gerilimin, her iki tarafın da zarar göreceği bir ticaret savaşının sinyallerini verdiği şeklinde değerlendiriliyor.