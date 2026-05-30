Moskova-Erivan Hattında Soğuk Rüzgâr: Rusya, Ermenistan Büyükelçisini “İstişare” İçin Geri Çağırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya ile Ermenistan arasında son aylarda biriken diplomatik gerilim, Moskova’nın dikkat çekici bir adımıyla yeni bir aşamaya taşındı. Rusya Dışişleri kaynaklarına göre Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin, “istişarelerde bulunmak üzere” merkeze çağrıldı. Moskova, Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma girişimlerinin Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki yükümlülük ve ortak çıkarlarla çeliştiğini öne sürüyor.

Kararın zamanlaması, Ermenistan’ın Brüksel’le siyasi ve ekonomik temaslarını hızlandırdığı bir döneme denk geldi. Erivan yönetimi, AB ile çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya dönük mesajlar verirken; Rusya cephesi bunun AEB kapsamında ticaret, gümrük ve regülasyon uyumu gibi başlıklarda “uyumsuzluk” doğurabileceğini savunuyor. Moskova’ya yakın yorumcular, Ermenistan’ın attığı adımların sadece ekonomiyle sınırlı kalmayıp, ülkenin genel stratejik yönelimine dair bir işaret taşıdığı görüşünde.

Diplomatik çevrelerde “istişare için geri çağırma” kararının, klasik bir uyarı mekanizması olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bu adım, büyükelçinin tamamen görevden alınması anlamına gelmese de iki ülke ilişkilerinde memnuniyetsizliğin resmileştiği ve mesajın doğrudan hükümete iletildiği bir süreç olarak görülüyor.

Erivan tarafında ise son dönemde dış politika alanında “çok yönlü dengeleme” söylemi öne çıkıyor. Hükümete yakın kaynaklar, AB ile yakınlaşmanın Rusya ile bağları koparmayı amaçlamadığını, ancak Ermenistan’ın ekonomik seçeneklerini çeşitlendirmek istediğini dile getiriyor. Buna karşılık Moskova, AEB içindeki ortaklıkların “alternatif bloklarla eşzamanlı derinleştirilmesi”nin fiilen işbirliği zemini üzerinde baskı yarattığını savunuyor.

Gelişme, Güney Kafkasya’daki güç dengeleri açısından da yakından izleniyor. Ermenistan’ın Batı ile temaslarının artması, bölgedeki güvenlik ve ekonomi mimarisini doğrudan etkileyebilecek bir değişim olarak görülürken; Rusya’nın tepkisi, Moskova’nın nüfuz alanında yeni kayıplara tahammül etmeyeceğinin işareti şeklinde yorumlanıyor.

Önümüzdeki günlerde Kopırkin’in Moskova’daki görüşmelerinin içeriği ve Rusya’nın Erivan’dan hangi somut adımları beklediği, ilişkilerin seyrini belirleyecek. Diplomatik kaynaklara göre taraflar krizi büyütmeden yönetmeye çalışsa da, Ermenistan’ın AB ile yakınlaşma gündemi ilerledikçe Moskova-Erivan hattında yeni gerilim başlıklarının ortaya çıkması ihtimali yüksek görünüyor.