Hürmüz’de “Mayın” Tartışması: Pentagon Kaynakları, İran’a Ait Mayın İzine Rastlanmadığını Söyledi

30 Mayıs 2026 - 16:57
ABD ordusunun, Başkan Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın mayınlardan temizlenmesi gerektiği yönündeki çıkışlarına rağmen bölgede İran’a ait deniz mayını tespit edemediği bildirildi. Kritik enerji geçiş güzergâhında yaşanan bu belirsizlik, Washington’da güvenlik değerlendirmelerinin nasıl yapıldığına dair yeni bir tartışma başlattı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’li askeri kaynaklara göre, Hürmüz Boğazı ve çevresinde yürütülen son tarama ve gözetleme faaliyetlerinde İran’a ait olduğu değerlendirilen bir deniz mayınına rastlanmadı. Değerlendirmeler, Trump’ın boğazın mayınlardan arındırılması yönündeki talepleri ve buna eşlik eden iddialarının ardından geldi.

Bölgede görev yapan unsurların, mayın tehdidine karşı standart prosedürler çerçevesinde deniz trafiğini ve şüpheli hareketliliği izlemeyi sürdürdüğü aktarılıyor. Ancak sahadan gelen ilk bulgular, somut bir mayın varlığına işaret etmiyor.

Uzmanlar, Hürmüz gibi dar ve yoğun bir su yolunda “mayın” söyleminin tek başına bile sigorta maliyetlerini, navlun fiyatlarını ve enerji piyasalarındaki beklentileri etkileyebildiğine dikkat çekiyor. Washington’un önümüzdeki günlerde bulgulara ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

