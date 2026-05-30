Sincan’da Sessiz Nükleer Hamle: Çin, Sınır Hattında Dev Altyapı Genişlemesine Gitti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pekin yönetiminin, Sincan’da stratejik nükleer kuvvetlerine ait altyapıyı genişletmeye dönük kapsamlı bir çalışmayı devreye aldığı belirtiliyor. Bölgeye yakın savunma kaynakları ve açık kaynak uydu analizlerine dayandırılan değerlendirmelerde, projenin sadece yeni tesis inşasını değil, komuta-kontrol yapıları, lojistik destek alanları ve olası füze konuşlanma hatlarını da kapsadığı ifade ediliyor.

Çin’in bu adımı, son yıllarda hızlanan küresel silahlanma yarışının Asya ayağında yeni bir eşik olarak görülüyor. Uzmanlara göre Pekin, hem ABD ile artan stratejik rekabet hem de çevresindeki nükleer dengeyi dikkate alarak caydırıcılık mimarisini daha dayanıklı hale getirmeye çalışıyor. Sincan’ın coğrafi konumu ise bu açıdan dikkat çekiyor: Bölge, iç kesimlerde yer alması nedeniyle dış saldırılara karşı görece korunaklı kabul edilirken, aynı zamanda Çin’in kuzey ve batı eksenli güvenlik planlamasında kritik bir tampon alan işlevi görüyor.

Projeyle ilgili resmi ayrıntılar sınırlı olsa da, inşaat ölçeğinin Çin’in modern dönemindeki en büyük stratejik askeri altyapı genişlemelerinden biri olduğuna işaret ediliyor. Bu da Pekin’in “asgari caydırıcılık” anlayışını korurken kapasite ve hazırlık seviyesini belirgin biçimde yükseltmek istediği yorumlarını güçlendiriyor.

Gelişme, Asya-Pasifik’te güvenlik rekabetinin yalnızca denizlerde değil, kara derinliğinde de yeni başlıklar ürettiğini gösteriyor. Çin’in Sincan’daki bu sessiz ama büyük ölçekli hamlesi, önümüzdeki dönemde nükleer denge, erken uyarı sistemleri ve bölgesel askeri hesaplar açısından daha yakından izlenecek görünüyor.