Şafak Vakti Kiryat Şimona’ya Roket İddiası: Lübnan Sınırında Gerilim Yeniden Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Kiryat Şimona’nın iki ayrı roket salvosuyla vurulduğu belirtildi. Örgüt, saldırının “sınır hattındaki gelişmelere yanıt” niteliği taşıdığını öne sürerken, hedefin yerleşim bölgesi olması dikkat çekti.

İsrail tarafı ise sabah saatlerinde kuzeyde roket alarmı verildiğine ilişkin duyurular yaptı. Yerel medyada yer alan ilk bilgilere göre, roketlerin bir kısmının havada imha edildiği, bazı noktalarda ise düşen parçalar nedeniyle hasar şüphesiyle inceleme başlatıldığı aktarıldı. Resmi makamlar, olayın bilançosuna ilişkin net bir tabloyu gün içinde güncellemeyi sürdürüyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, son haftalarda karşılıklı saldırıların ritminin daha kısa aralıklarla tekrarlandığına dikkat çekiyor. Bu durum, sınır boyunca zaten devam eden tahliye ve güvenlik tedbirlerinin uzamasına, sivil hayatın ise alarm ve sığınak rutinleriyle şekillenmesine yol açıyor.

Diplomatik kulislerde ise gerilimin kontrolsüz biçimde genişlemesinin önüne geçmek için arabulucu kanalların devrede olduğu, ancak sahadaki her yeni saldırının bu çabaları zora soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, Kiryat Şimona gibi nüfusun yoğun olduğu yerleşimlere yönelik saldırı iddialarının, İsrail’in karşılık seçeneklerini sertleştirebileceği uyarısında bulunuyor.

Sınır hattında gözler, İsrail ordusunun vereceği olası yanıt ve gün içinde gelebilecek yeni saldırı/önleme açıklamalarına çevrilmiş durumda.