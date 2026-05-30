Kuveyt’te ABD Üssüne Balistik Füze: 5 Asker Yaralı, İki MQ-9 Reaper Hasar Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kuveyt’te bulunan Ali el‑Salem Hava Üssü, yerel saatle sabaha karşı yaşanan saldırı iddiasıyla yeniden gündeme geldi. İlk bilgilere göre İran tarafından fırlatılan bir balistik füze üsse düştü; patlamanın etkisiyle yaklaşık beş ABD askeri hafif ve orta düzeyde yaralandı. Üs sahasında konuşlu iki MQ‑9 Reaper insansız hava aracının da şarapnel ve basınç etkisiyle hasar aldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, yaralıların üs içindeki sağlık birimlerinde ilk müdahalelerinin yapıldığını, ardından bir kısmının ileri tetkik için bölgedeki askeri hastanelere sevk edildiğini aktardı. Hasar gören Reaper’ların ise hangar bölgesine çekilerek teknik incelemeye alındığı, uçuşa elverişlilik durumlarının yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği ifade edildi.

Saldırının ardından Kuveyt’te alarm seviyesinin yükseltildiği, üs çevresindeki giriş-çıkışların kısıtlandığı ve hava savunma unsurlarının teyakkuz durumuna geçirildiği kaydedildi. Bölgedeki bazı hava trafiği rotalarında kısa süreli sapmalar yaşandığına ilişkin bilgiler de yerel medyaya yansıdı.

Diplomatik cephede ise gözler, Washington’un olaya vereceği yanıta çevrildi. ABD’li yetkililerin, saldırının kaynağı ve fırlatma hattına ilişkin teknik verileri doğrulamak için inceleme başlattığı; müttefik ülkelerle istihbarat paylaşımının hızlandırıldığı aktarılıyor. Kuveyt makamlarının da güvenlik koordinasyonu kapsamında ABD tarafıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Analistler, Ali el‑Salem gibi Körfez’de kritik öneme sahip üslerin hedef alınmasının yalnızca askeri değil, siyasi bir mesaj taşıdığı görüşünde. Bu tür saldırıların, bölgede misilleme zincirini tetikleyebileceği ve deniz-hava güvenliği başta olmak üzere enerji arzı ve ticaret hatlarına dair risk algısını artırabileceği değerlendiriliyor.

Sahadaki hasar tespit çalışmaları sürerken, önümüzdeki saatlerde hem Kuveyt’ten hem de ABD’den yapılacak resmi açıklamaların, saldırının boyutu ve olası karşılık seçeneklerine dair tabloyu netleştirmesi bekleniyor.