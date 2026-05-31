ABD-İsrail ortaklığındaki dijital ordu: İslam Devrimi karşıtı planlar ifşa oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail gazetesi Yisrael Hayom’un yayımladığı bir haberde, Mossad’ın İran’a yönelik geleneksel suikast ve askerî operasyonlardan farklı bir strateji geliştirdiği iddia ediliyor. Habere göre, Mossad bünyesinde “etki operasyonları birimi” (ya da bazı çevrelerce “psikolojik harekât dairesi”) adıyla yeni bir yapılanmaya gidildiği kaydediliyor. Bu birimin, Mossad Direktörü David Barnea liderliğindeki kurumsal reformlar çerçevesinde “İran’ın yalnızca askerî yapısını değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal derinliğini de hedef almak” amacıyla oluşturulduğu ifade ediliyor.

Yisrael Hayom’un haberine göre, söz konusu birim İranlı yetkililerin itibarını zedelemek için kapsamlı medya kampanyaları ve kamuoyu baskısı yöntemlerini kullanıyor. Hedefin, Tel Aviv’in düşmanı olarak görülen isimleri fiziksel olarak ortadan kaldırmadan, görevlerinden uzaklaştırmak olduğu aktarılıyor. Bu yaklaşımın temel araçları arasında medya kuruluşları, sosyal medya platformları, kamuya açık kaynaklar, sahte hesaplar ve İran içine yönelik hedeflenmiş içerik üretimi sayılıyor. Birimin amacının, halkın lider kadrosuna olan güvenini zayıflatmak ve rejimi “kırılgan” göstermek olduğu belirtiliyor.

Eski bir Mossad yetkilisinden ‘maliyet-etkin’ itirafı

Gazetenin, birimde görev yapmış eski bir yetkiliye dayandırdığı ifadelerde, bu tür operasyonların suikastlara kıyasla çok daha düşük maliyetli olduğu ve uzun vadede daha fazla etki yaratabileceği çünkü doğrudan İran’ın “psikolojik ve medya güvenliğini” hedef aldığı vurgulanıyor. Aynı kaynağın, Mossad’ın artık sadece istihbarat toplamakla yetinmediğini, İran içindeki kamuoyunun moralini analiz ettiğini ve sosyal ile ekonomik protestolardan azami ölçüde yararlanarak sistem üzerinde “iç baskıyı” artırmaya çalıştığını ifade ettiği aktarılıyor.

Dijital ordular ve yurt dışı muhalefet işbirliği

Yisrael Hayom’un iddialarına göre, bu birim son yıllarda “dijital ordular” ve “sahte hesaplar” gibi ileri dijital araçlar geliştirmiş durumda. Bu araçların, İranlı yetkililerin imajını zedelemek ve yönetimin meşruiyetini sarsmak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Haberde ayrıca, bu kapsamda yurt dışındaki muhalif medya kuruluşlarıyla ciddi bir işbirliği yürütüldüğü ve bu kuruluşlar üzerinden Tahran yönetiminin itibarını zedelemeye yönelik mesajlar yayıldığı ifade ediliyor.

Çifte standart ve ‘başarısızlık’ itirafı

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, tüm bu çabalara rağmen İran sisteminin “hâlâ güçlü kaldığı” ve bazı çevrelerce dile getirilen “hızlı çöküş” senaryolarının gerçekleşmediği yönündeki itiraf olarak kaydediliyor. Gazetenin bu tespiti, gözlemciler tarafından birim faaliyetlerinin beklenen sonucu vermediği, dolayısıyla bir tür “başarısızlık itirafı” olarak değerlendiriliyor.

Analistler tarafından, Batılı ülkelerin ve medya kuruluşlarının bu tür “etki operasyonlarına” genellikle sessiz kaldığı, ancak İran veya başka bir ülkenin benzer bir faaliyet yürüttüğü iddiasının hemen “dış müdahale” başlığıyla manşetlere taşındığı hatırlatılıyor. Bu durum, çifte standardın bir başka tezahürü olarak yorumlanıyor.

Bilişsel savaş ve emperyalist dayatma

Makalenin sonunda, İran ile mücadelenin artık sadece askerî bir mesele olmaktan çıktığı, bilgi savaşı, psikolojik savaş ve kamuoyunu etkileme girişimlerinin birleştiği “uzun vadeli bir çatışma” haline geldiğinin vurgulandığı aktarılıyor. Eleştirmenler tarafından bu yaklaşım, bir ülkenin iç işlerine müdahalenin yeni bir biçimi olarak değerlendiriliyor. Hedef ülkenin liderliğini “yıpratma” ve toplumsal güveni sarsma stratejisi, uluslararası hukukun egemenlik ve iç işlerine karışmama ilkeleriyle doğrudan çeliştiği belirtiliyor.