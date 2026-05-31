NATO’da Savunma Harcamaları Tartışması: Amiral Dragone’dan “Kolektif Güvenlik” Vurgusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NATO’nun üst düzey askeri yetkililerinden gelen açıklamalar, ittifak içindeki savunma bütçesi tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmasının ittifakı parçalara ayıran ulusal bir rekabet değil, aksine kolektif savunmayı güçlendiren bir modernizasyon adımı olduğunu savundu.

Dragone, Brüksel’deki askeri temsilciler toplantısında yaptığı konuşmada, harcamalardaki artışın “ittifakın iç dengesini bozmak yerine, küresel güvenlik tehditlerine karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturduğunu” ifade etti. Amiral, her ülkenin kendi savunma sanayisini ve ordusunu modernize etmesinin, NATO’nun genel caydırıcılık kapasitesini artırdığını ve bu durumun “sağlıklı bir dönüşüm” olarak okunması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde birçok üye ülkenin, özellikle savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarma hedefi doğrultusunda adımlar atması, bazı çevrelerde Avrupa’nın “ABD’den bağımsız hareket etme” veya “ulusal savunma önceliklerinin NATO’nun önüne geçmesi” şeklinde eleştirilere konu olmuştu. Dragone, bu endişelerin yersiz olduğunu belirterek, artan bütçelerin NATO’nun ortak komuta zinciri ve standartlarıyla entegre bir şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Askeri analistler, Dragone’un bu çıkışını, Avrupa ülkelerinin son dönemdeki “stratejik özerklik” arayışları ile NATO’nun bütünlüğü arasında bir denge kurma çabası olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, ittifakın Rusya ve diğer bölgesel tehditlere karşı daha hızlı tepki verebilmesi için üyelerin askeri altyapılarını güçlendirmesinin zorunlu olduğunu, ancak bunun “ulusalcılık” değil, “kolektif kapasite artışı” olarak kodlanması gerektiğini ifade ediyor.

Önümüzdeki dönemde, harcamaların nereye yönlendirileceği ve bu bütçelerin ne kadarının ortak projeler için kullanılacağı, ittifakın gelecekteki uyumunu belirleyecek temel başlıklardan biri olacak. Dragone’un açıklamaları, NATO’nun kendi içinde bir ayrışma yaşanmadığı mesajını vererek, üye devletler arasındaki savunma birliğini koruma niyetini ortaya koymuş oldu.