Kalaat eş-Şakif’te “Anlatı Savaşı”: İsrail’in Hakimiyet İddiasına Lübnan’dan Kesin Yalanlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sınır hattındaki askeri hareketliliğin yanı sıra taraflar arasındaki “enformasyon savaşı” da şiddetleniyor. İsrail ordusu, Güney Lübnan’da stratejik bir noktada bulunan tarihi Kalaat eş-Şakif (Şakif Arnun) bölgesini ele geçirdiklerini ve buradaki savunma hatlarını kırdıklarını duyurdu. İsrail’in bu açıklaması, bölgedeki operasyonel derinliklerini artırdığı mesajını vermeyi amaçlıyordu. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra, Lübnan tarafından gelen karşı hamle, sahadaki durumun İsrail’in sunduğu tablodan farklı olabileceğini gösterdi.

Lübnanlı askeri yetkililer ve yerel kaynaklar, İsrail’in bölgede “hakimiyet kurduğu” yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Yapılan açıklamada, bölgenin hâlâ savunma altında olduğu ve İsrail birliklerinin henüz herhangi bir kalıcı kontrol sağlayamadığı belirtildi. Analistler, bu tür zıt açıklamaların, tarafların sahadaki askeri hedeflerine ek olarak kendi iç kamuoylarını ve uluslararası gözlemcileri etkileme çabası olan "anlatı savaşı"nın bir parçası olduğunu vurguluyor.

Kalaat eş-Şakif, hem tarihi dokusuyla hem de Litani Nehri ve çevresindeki vadilere hakim coğrafi konumuyla 1982’den bu yana Lübnan-İsrail çatışmalarının en sembolik noktalarından biri kabul ediliyor. Bölgenin kontrolü, sadece bir toprak parçasını değil, aynı zamanda operasyonel bir üstünlüğü simgeliyor. Bu nedenle, bölgeye dair yapılacak bir “ele geçirme” veya “savunma” açıklaması, savaşın seyri hakkında önemli bir psikolojik eşik olarak görülüyor.

Askeri uzmanlara göre, İsrail’in bu açıklaması, sınırın daha iç kısımlarına doğru ilerleme iradesini göstermek için kurgulanmış bir stratejik adım olabilir. Lübnan tarafının sert yalanlaması ise, örgütlerin bölgedeki varlıklarını koruduklarını gösterme ve moral üstünlüğü kaybetmeme çabası olarak okunuyor.

Sahadaki durumun belirsizliği sürerken, bağımsız kaynaklar veya uluslararası gözlemcilerden bölgeye dair somut bir doğrulama gelmemesi, her iki tarafın da “dezenformasyon” üzerinden birbirini sıkıştırmaya çalıştığı yeni bir evreye işaret ediyor. Önümüzdeki saatlerde bölgeden gelecek görüntüler veya askeri hareketliliğin seyri, kimin haklı olduğuna dair net bir tablo ortaya koyacaktır.