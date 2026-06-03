İran Genelkurmayı’ndan Mesaj: “Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ülkenin savunma politikalarına ilişkin net mesajlar verildi. Açıklamada, İran İslam Devrimi’nin liderleri ve “şehit” olarak anılan askerler anılırken, ulusal güvenlik ve egemenlik vurgusu ön plana çıkarıldı.

Bildiride, ABD ve İsrail’den geldiği belirtilen tehditlere karşı İran’ın caydırıcılık kapasitesini artırmaya devam edeceği ifade edildi. “Direniş çizgisi” olarak tanımlanan stratejinin sürdürüleceği belirtilirken, bunun hem askeri hem de siyasi düzlemde kararlılıkla uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası senaryolara karşı hazırlıklı olduğu belirtildi. Yetkililer, ulusal güvenliğin “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayarak dış baskılara karşı birlik mesajı verdi.

Bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde yayımlanan bildiri, Tahran’ın mevcut güvenlik yaklaşımında geri adım atmayacağı yönünde güçlü bir siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.