Politico: Washington–Tahran Geriliminde “Sınırlı Mali Erişim” Formülü Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden nükleer ve ekonomik gerilimde yeni bir ara formül tartışılıyor. Politico’nun haberine göre, taraflar arasında doğrudan bir yaptırım kaldırma adımı atılmadan İran’ın belirli mali kaynaklara erişimine izin verilmesi, diplomatik çıkmazı aşmak için gündeme gelen seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Haberde, söz konusu formülün İran’ın yurt dışında dondurulmuş bazı fonlarına kontrollü ve sınırlı erişim sağlamasını içerebileceği belirtiliyor. Bu mekanizmanın, yaptırımların resmen kaldırılması anlamına gelmeden Tahran’a ekonomik nefes alanı yaratabileceği ve aynı zamanda Washington’un yaptırım rejimini korumasına imkân tanıyabileceği ifade ediliyor.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, böyle bir düzenlemenin özellikle insani ihtiyaçlar, gıda ve ilaç tedariki gibi alanlarla sınırlı tutulabileceği aktarılıyor. Bu yaklaşımın, taraflar arasında güven artırıcı bir adım olarak görülmesi ve daha geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açması hedefleniyor.

Öte yandan ABD yönetimi içinde İran’a yönelik herhangi bir ekonomik kolaylığın iç siyasette tartışma yaratabileceği belirtilirken, Tahran cephesinin ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını temel talep olarak sürdürdüğü hatırlatılıyor. Bu nedenle söz konusu ara formülün, iki tarafın da geri adım atmadan diplomatik süreci canlı tutmasını sağlayabilecek geçici bir çözüm olarak değerlendirildiği kaydediliyor.

Washington ile Tahran arasında nükleer program ve bölgesel politikalar başta olmak üzere birçok başlıkta süren görüş ayrılıkları, son yıllarda ilişkileri yeniden gergin bir noktaya taşımış durumda. Diplomatik çevreler, sınırlı mali erişim gibi ara adımların müzakere sürecinde yeni bir kanal açıp açamayacağının önümüzdeki dönemde netleşeceğini belirtiyor.