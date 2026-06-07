Hizbullah dün 25 operasyon düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah, işgalci İsrail’in Güney Lübnan’daki saldırılarına karşı yürütülen operasyonlara ilişkin yeni bir askeri bilanço yayımladı. Direniş tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı gerçekleştirilen 25 ayrı operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamaya göre direniş güçleri, Lübnan hava sahasında faaliyet gösteren İsrail’e ait "Heron 1" ve "Hermes 450" tipi insansız hava araçlarına çeşitli bölgelerde müdahalede bulundu. Karadan havaya füzeler ve uygun silah sistemleriyle gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda söz konusu İHA’ların görev bölgelerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sahadaki operasyonların önemli bir kısmı Adise, Kantara, Yuhmur eş-Şakif, Beyyada, Reşaf ve Hıyam bölgelerinde yoğunlaştı. Hizbullah, İsrail ordusuna ait yeni oluşturulan topçu mevzileri, komuta merkezleri ve askeri birliklerin kamikaze insansız hava araçları, roketler ve topçu atışlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada özellikle Şıkif Kalesi çevresinde konuşlanan İsrail birliklerine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi. Bölgedeki askeri yığınakların topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu, İsrail güçlerinin hareket kabiliyetinin sınırlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Direniş ayrıca Zotar eş-Şarkiyye, Blat ve Hıyam bölgelerinde bulunan İsrail zırhlı unsurlarını da hedef aldığını açıkladı. Hizbullah’a göre Merkava tankları ve Hummer tipi askeri araçlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarda doğrudan isabetler sağlandı. Bazı araçların saldırıların ardından yanarken görüldüğü belirtildi.

Bint Cubeyl’deki El-İşrak Okulu çevresinde konuşlanan İsrail birlikleri ile Hıyam Cezaevi çevresindeki askeri unsurların da roket ve insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Adise’deki yeni topçu mevzileri gün boyunca birden fazla kez vuruldu.

Hizbullah, operasyonların Lübnan halkını ve ülke topraklarını savunma amacı taşıdığını vurgulayarak, İsrail saldırıları ve işgal girişimleri sürdüğü sürece direniş faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Açıklamada, Güney Lübnan’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve sahadaki her türlü askeri harekete karşılık verileceği ifade edildi.