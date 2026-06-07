ABD’den Yeni Plan: Körfez’de Olası İran Saldırılarının Faturası Tahran’ın Varlıklarına Kesilebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetiminin, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ihtimaline karşı yeni bir mali plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD, İran’ın Körfez’deki Amerikan müttefiklerine yönelik olası saldırıları durumunda ortaya çıkacak zararın, Tahran’a ait yurt dışındaki dondurulmuş varlıklar aracılığıyla telafi edilmesini gündemine aldı.

Söz konusu planın, hem caydırıcılık mesajı vermeyi hem de bölgedeki ortaklara güvence sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. ABD’li yetkililerin, özellikle enerji altyapısı, liman tesisleri ve askeri üslerin hedef alınması senaryoları üzerinden olası maliyet hesaplamaları yaptığı ifade ediliyor.

ABD’nin çeşitli ülkelerde yaptırımlar kapsamında dondurduğu İran varlıklarının toplam tutarına ilişkin farklı rakamlar telaffuz edilirken, bu kaynakların hukuki statüsü ve kullanım şartları uluslararası hukuk açısından tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, böylesi bir adımın uygulanabilmesi için karmaşık yasal süreçlerin işletilmesi gerekeceğine dikkat çekiyor.

İran cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, dondurulmuş varlıklarının herhangi bir şekilde üçüncü tarafların zararlarını karşılamak amacıyla kullanılmasının “hukuka aykırı” olacağını savunmuştu. Tahran, bölgedeki gerilimden ABD’yi ve müttefiklerini sorumlu tutuyor.

Körfez’de son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, enerji piyasalarında da dalgalanmaya yol açarken, diplomatik çevreler olası bir çatışmanın ekonomik sonuçlarının bölgeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunuyor. Washington’un gündemindeki bu planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise bölgedeki gelişmelere bağlı olarak netlik kazanacak.