Hizbullah’tan Gece Boyunca Saldırı: İsrail Tankı ve Askeri Noktalar Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında süren gerilim gece saatlerinde yeniden tırmandı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, sınır hattında gerçekleştirilen bir dizi saldırıda İsrail ordusuna ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre örgüt, güdümlü silahlar ve topçu atışlarıyla İsrail’e ait bir tankı hedef aldı. Ayrıca sınır hattına yakın bölgelerde bulunan asker toplanma noktaları ile bir komuta merkezinin de saldırıların hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Hizbullah, operasyonların güney Lübnan’daki farklı noktalardan eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve saldırıların İsrail ordusunun sınır hattındaki hareketliliğine karşılık olarak düzenlendiğini savundu.

İsrail ordusu ise sınır bölgesinden Lübnan yönünden açılan ateşe karşılık verildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, gece boyunca bazı sınır kasabalarında patlama ve yoğun topçu ateşi seslerinin duyulduğunu aktardı.

Son aylarda İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sıklaşırken, tarafların askeri hamleleri bölgedeki tansiyonun yüksek seyretmesine neden oluyor. Diplomatik çevreler, çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşmemesi için uluslararası girişimlerin sürdüğünü belirtiyor.