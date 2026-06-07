Güney Lübnan’da Çatışma: 4 İsrail Askeri Yaralandı, Toplam Yaralı Sayısı 9 Bini Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güney sınır hattında İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmalar yeni yaralanma haberleriyle devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son operasyonlar sırasında 4 askerin yaralandığı duyuruldu. Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ve durumlarının takip edildiği belirtildi.

Askeri kaynaklar, yaralanmaların sınır hattındaki karşılıklı topçu atışları ve tanksavar saldırıları sırasında meydana geldiğini aktardı. Bölgedeki çatışmaların özellikle gece saatlerinde yoğunlaştığı ve zaman zaman hava destekli operasyonların da devreye girdiği bildiriliyor.

Öte yandan İsrail makamları, savaşın başlangıcından bu yana yaralanan asker sayısının 9 bini geçtiğini açıkladı. Bu rakamın cephe hattındaki çatışmaların yanı sıra roket saldırıları ve diğer güvenlik olaylarını da kapsadığı ifade ediliyor.

Güney Lübnan’daki gerilim, son aylarda artan karşılıklı saldırılarla daha kırılgan bir hal aldı. Sınır hattına yakın yerleşimlerde yaşayan sivillerin güvenlik kaygıları sürerken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Bölgede çatışmaların seyrine ilişkin belirsizlik devam ederken, askeri analistler yaralı sayısındaki artışın çatışmaların yoğunluğuna dair önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekiyor.