Financial Times: Trump’ın “Siyasi Dokunulmazlık” Algısı Zayıflıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlarında Washington’da hâkim olan güçlü ve tartışılmaz liderlik algısının son dönemde aşınmaya başladığını yazdı. Gazete, siyasi gelişmeler ve artan tartışmaların Trump’ın yönetim tarzına yönelik desteği kısmen zayıflattığını belirtti.

Haberde, Trump’ın göreve dönüşünün ilk döneminde hem Cumhuriyetçi Parti içinde hem de bazı siyasi çevrelerde güçlü bir otorite görüntüsü oluşturduğu, ancak son aylarda bu algının yerini daha tartışmalı bir siyasi atmosfere bıraktığı ifade edildi. Özellikle Kongre’de yaşanan görüş ayrılıkları ve bazı politika kararlarının parti içinde farklı tepkiler doğurduğu kaydedildi.

Financial Times’a konuşan bazı siyasi analistler, Trump’ın ikinci döneminin ilk aşamasında “siyasi dokunulmazlık” olarak nitelendirilen bir güç algısı oluştuğunu, ancak Washington’daki güç dengelerinin zamanla daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Bu durumun hem iç politika hem de yönetim içi karar süreçlerine yansıdığı belirtiliyor.

Gazete ayrıca, Trump yönetiminin bazı kritik politika başlıklarında karşılaştığı hukuki ve siyasi tartışmaların da bu değişimde rol oynadığını yazdı. Buna karşın Trump’ın Cumhuriyetçi seçmen tabanı içindeki güçlü desteğinin büyük ölçüde devam ettiği ve siyasi etkisinin hâlâ belirleyici olduğu vurgulandı.

ABD’de yaklaşan siyasi gündem ve Kongre’deki dengelerin, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemdeki hareket alanını şekillendireceği değerlendirmesi yapılıyor. Analistler, Washington’daki güç mücadelesinin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale gelebileceğine dikkat çekiyor.