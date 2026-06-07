Elijah J. Magnier: ABD, İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Lübnan Sahasında Şekilleniyor

Magnier’e göre, Lübnan sahası son dönemde bölgesel güçlerin dolaylı rekabetinin en belirgin şekilde görüldüğü alanlardan biri haline geldi. İsrail ile Hizbullah arasındaki sınır geriliminin yalnızca iki taraf arasındaki bir çatışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Magnier, bunun daha geniş bir stratejik hesaplaşmanın parçası olduğunu ifade etti.

Röportajda ayrıca, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve İsrail’e verdiği destek ile İran’ın müttefikleri üzerinden oluşturduğu caydırıcılık dengesi ele alındı. Magnier, tarafların doğrudan bir savaş istemediğini ancak sahadaki karşılıklı hamlelerin zaman zaman kontrolsüz biçimde tırmanma riski taşıdığını dile getirdi.

Deneyimli muhabir, Lübnan’daki gelişmelerin Gazze ve Suriye sahalarındaki dinamiklerle de bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki farklı cephelerin aslında birbirini etkileyen bir güvenlik zinciri oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle herhangi bir cephede yaşanacak ciddi bir tırmanmanın bölgesel bir krize dönüşme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Magnier, mevcut tabloda tüm tarafların askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü ancak aynı zamanda geniş çaplı bir çatışmayı önlemek için diplomatik kanalların da açık tutulduğunu belirtti. Ona göre bölgedeki dengelerin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde sahadaki askeri gelişmeler kadar uluslararası diplomatik girişimlere de bağlı olacak.