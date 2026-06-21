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Arnavutluk’ta 4 Milyarlık Dev Projeye “Dur” Sesi: Protestolar Üçüncü Haftasında

21 Haziran 2026 - 17:41
News ID: 1830083
Arnavutluk’ta 4 Milyarlık Dev Projeye “Dur” Sesi: Protestolar Üçüncü Haftasında

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Körfez ülkelerinden yatırımcıların Arnavutluk’ta hayata geçirmeyi planladığı 4 milyar dolarlık lüks otel kompleksi, bölge halkını sokağa döktü. Çevre ve mülkiyet endişeleriyle alevlenen tepkiler, üçüncü haftasını geride bırakırken geri adım sinyali vermiyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arnavutluk sahillerinde yükselmesi planlanan devasa inşaat projesi, başkentten kıyı kasabalarına kadar geniş bir kesimin gündeminde. Kushner’in iş ortağı olduğu ve Körfez sermayesinin desteğini arkasına alan bu lüks otel zinciri, bir yandan ekonomik büyüme vaadiyle sunulurken, diğer yandan yerel halkın sert direnişiyle karşılaşıyor.

Sokakları dolduran göstericiler, projenin bölgenin doğal yapısına zarar vereceği ve kıyı şeridini halka kapatacağı endişesini taşıyor. Üç haftadır devam eden protestolarda, “topraklarımızın satılmasına izin vermeyeceğiz” sloganları öne çıkarken, projenin şeffaflığı konusunda da ciddi soru işaretleri dile getiriliyor.

Hükümet, yatırımın ülkeye turizm ve istihdam açısından büyük kapılar açacağını savunarak süreci hızlandırmak istiyor. Ancak sahadaki tablo, yerel halkın bu vaatlere ikna olmadığını gösteriyor. Özellikle mülkiyet haklarının korunması ve kıyıların kamusal erişime açık kalması, gösterilerin merkezinde yer alan iki temel talep.

Arnavutluk’taki bu gerilim, dışarıdan gelen devasa sermaye ile yerel yaşam tarzı arasındaki çatışmanın bir yansıması gibi. Protestoların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve hükümetin bu “dev projeye” karşı halkın sesini nasıl yanıtlayacağı ise ülkede en çok konuşulan başlık olmaya devam ediyor.

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