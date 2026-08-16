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Bahreyn Ekonomisinde Derin Kriz: ABD-İsrail Hattındaki Pozisyon Ekonomik Yıkımı Tetikledi

16 Ağustos 2026 - 18:39
News ID: 1853201
Bahreyn Ekonomisinde Derin Kriz: ABD-İsrail Hattındaki Pozisyon Ekonomik Yıkımı Tetikledi

ABD-İsrail hattının İran’a karşı yürüttüğü stratejide aktif bir pozisyon alan Bahreyn, bu tutumunun ardından doğrudan hedef haline gelerek ülkenin tüm hayati sektörlerinde ağır bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kaldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’in bölgedeki jeopolitik gerilimlerde ABD ve İsrail ile uyumlu bir stratejik tutum benimsemesi, başkent Manama yönetimini ciddi bir ekonomik fatura ile baş başa bıraktı. İran ile tırmanan krizin ardından bölgedeki doğrudan hedef haline gelen ada ülkesi, başta finansal hizmetler ve lojistik olmak üzere tüm hayati sektörlerinde sarsıcı bir yıkım süreci yaşıyor.

Ülkenin özellikle dış yatırımlara dayalı ekonomik modeli, güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte ağır bir darbe aldı. Yatırımcı güveninin zedelenmesi ve ticaret rotalarındaki belirsizlikler, yerel piyasaları durma noktasına getirdi. Petrol ve doğalgaz altyapısına yönelik güvenlik endişeleri, enerji sektöründeki operasyonel verimliliği düşürürken, ülkenin turizm ve perakende gibi ikincil sektörleri de bölgedeki gergin atmosferden olumsuz etkilendi.

Piyasalarda sermaye çıkışının hızlandığı ve uluslararası sigorta primlerinde rekor artışların yaşandığı gözlemleniyor. Bahreyn yönetimi, bir yandan ABD ve İsrail ile olan güvenlik iş birliğini sürdürürken, diğer yandan ekonomideki bu büyük çöküşü durdurmak için yeni arayışlara girmiş durumda. Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü bir konjonktürde, ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği üzerindeki tehditler ciddiyetini koruyor.

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