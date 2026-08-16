Bahreyn Ekonomisinde Derin Kriz: ABD-İsrail Hattındaki Pozisyon Ekonomik Yıkımı Tetikledi

Ülkenin özellikle dış yatırımlara dayalı ekonomik modeli, güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte ağır bir darbe aldı. Yatırımcı güveninin zedelenmesi ve ticaret rotalarındaki belirsizlikler, yerel piyasaları durma noktasına getirdi. Petrol ve doğalgaz altyapısına yönelik güvenlik endişeleri, enerji sektöründeki operasyonel verimliliği düşürürken, ülkenin turizm ve perakende gibi ikincil sektörleri de bölgedeki gergin atmosferden olumsuz etkilendi.

Piyasalarda sermaye çıkışının hızlandığı ve uluslararası sigorta primlerinde rekor artışların yaşandığı gözlemleniyor. Bahreyn yönetimi, bir yandan ABD ve İsrail ile olan güvenlik iş birliğini sürdürürken, diğer yandan ekonomideki bu büyük çöküşü durdurmak için yeni arayışlara girmiş durumda. Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü bir konjonktürde, ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği üzerindeki tehditler ciddiyetini koruyor.