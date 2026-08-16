Bahreyn Ekonomisinde Derin Kriz: ABD-İsrail Hattındaki Pozisyon Ekonomik Yıkımı Tetikledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’in bölgedeki jeopolitik gerilimlerde ABD ve İsrail ile uyumlu bir stratejik tutum benimsemesi, başkent Manama yönetimini ciddi bir ekonomik fatura ile baş başa bıraktı. İran ile tırmanan krizin ardından bölgedeki doğrudan hedef haline gelen ada ülkesi, başta finansal hizmetler ve lojistik olmak üzere tüm hayati sektörlerinde sarsıcı bir yıkım süreci yaşıyor.
16 Ağustos 2026 - 18:39
News ID: 1853201
ABD-İsrail hattının İran’a karşı yürüttüğü stratejide aktif bir pozisyon alan Bahreyn, bu tutumunun ardından doğrudan hedef haline gelerek ülkenin tüm hayati sektörlerinde ağır bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kaldı.
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