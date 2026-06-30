Merendi’den “Yeni Sömürgecilik” Uyarısı: Irak’taki ABD Varlığı Egemenliği Aşındırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran Üniversitesi’nin önde gelen isimlerinden Profesör Muhammed Merendi, George Galloway ile gerçekleştirdiği mülakatta, ABD’nin Irak’taki varlığını ve stratejik derinliğe sahip “Yeşil Bölge” hareketliliğini masaya yatırdı. Merendi, Bağdat’ın kalbinde yer alan ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bu bölgenin, ABD’nin Irak siyaseti üzerindeki “vesayetçi” tutumunun somut bir yansıması olduğunu öne sürdü.

Merendi’nin değerlendirmelerinde öne çıkan temel argüman, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerinin modern bir sömürgecilik biçimi taşıdığı yönündeydi. Profesör, Washington’un Irak’taki siyasi ve ekonomik süreçleri kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını, bu durumun ise Irak devletinin egemenlik hakları ile halkın iradesi arasında derin bir uçurum yarattığını belirtti. Yeşil Bölge’yi, “halktan kopuk, dış güce dayalı bir yönetim adacığı” olarak nitelendiren Merendi, bu yapılanmanın sürdürülebilir olmadığını savundu.

ABD’nin bölgeyi bir “denetim sahası” olarak gördüğünü vurgulayan Merendi, Washington’un Orta Doğu’daki stratejisinin gerçek bir istikrar getirmekten ziyade, kontrollü bir kaos ve bağımlılık ilişkisi üzerine kurulu olduğunu iddia etti. Ona göre, ABD’nin güvenlik politikaları, bölge ülkelerinin kendi özgün dinamikleriyle gelişmesini engelleyen ana unsurlardan biri.

Galloway ile yaptığı bu kapsamlı söyleşide Merendi, Irak’taki yerel direniş ve siyasi grupların, ülkenin kaderini dış müdahalelerden arındırma çabasına da dikkat çekti. Profesör, ABD’nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığının azalmasının, Irak’ın tam bağımsızlığı için bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bu değerlendirmeler, Washington ve Tahran arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde, İranlı akademisyenlerin ABD’nin Irak üzerindeki etkisine bakış açısını yansıtması açısından dikkat çekici bulundu. Merendi’nin “yeni sömürgecilik” çıkışı, Irak’ta artan Amerikan karşıtlığı ve bölgesel ittifak arayışlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.