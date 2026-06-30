Tahran’dan Sert Uyarı: “Ateşkes İhlali Halinde Karşılık Vermekten Çekinmeyeceğiz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki gerilimin ve ateşkes süreçlerinin hassas bir dengede ilerlediği bir dönemde, Tahran’dan doğrudan askeri caydırıcılık mesajı geldi. İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbn el Rıza, Katar Savunma Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki istikrarın korunması noktasında İran’ın tavizsiz tutumunu yineledi.

Görüşmenin ana gündem maddesini, bölgede yürütülen ateşkes süreçlerinin sürdürülebilirliği oluşturdu. İbn el Rıza, ateşkesin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, bu anlaşmanın ihlal edilmesinin bölgedeki güvenlik mimarisini doğrudan tehdit edeceğini belirtti. Özellikle anlaşmanın şartlarına aykırı hareket edilmesi durumunda, İran’ın savunma doktrini gereği “anında ve etkili bir karşılık verme” hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

İranlı yetkilinin bu açıklaması, diplomatik kanallar üzerinden yürütülen müzakerelerin yanı sıra, sahada askeri bir hazırlık ve kararlılık mesajı olarak okundu. Tahran yönetimi, ateşkesin korunması için diplomatik çabaların devam ettiğini ancak bu sürecin tek taraflı ihlallere karşı savunmasız kalmayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

Katar ile yapılan bu görüşme, İran’ın bölgedeki arabuluculuk ve diplomatik temaslar kanalını açık tutarken, aynı zamanda askeri caydırıcılığını bir diplomatik enstrüman olarak kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Analistler, İbn el Rıza’nın “tereddüt etmeden karşılık verme” ifadesinin, bölgedeki olası bir gerilimin tırmanma hızını doğrudan etkileyebilecek bir uyarı niteliği taşıdığı konusunda hemfikir.

Bölgedeki ateşkes anlaşmalarının geleceği, tarafların bu tür sert uyarılar sonrası sergileyeceği tutuma bağlı görünüyor. Tahran’ın bu net duruşu, hem bölge aktörlerine hem de ateşkesin taraflarına, mevcut statükonun ihlalinin ağır bedelleri olabileceği mesajını veriyor.