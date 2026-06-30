Tahran'da Şehit İmam Ayetullah Hamanei'nin cenaze merasimi için hazırlıklarda sona gelindi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran Belediyesi İletişim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Hamid Gulamzade, kent yönetiminin şehit liderin cenaze törenine ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Gulamzade, ulusal görev dağılımı çerçevesinde konaklama, ulaşım, kentsel hizmetler ile sosyal ve kültürel faaliyetler olmak üzere dört ana sorumluluğun belediye uhdesinde olduğunu belirtti.

Yetkili, kent yönetiminin tüm kapasitesini törenin ihtişamlı geçmesi için seferber ettiğini ifade ederek, belediyenin tüm daire, kurum, şirket ve ilçelerine özel görevler verildiğini ve koordinasyonun sürekli olarak diğer kurumlarla sürdürüldüğünü kaydedildi.

Gulamzade, belediyenin en önemli görevinin vatandaşların konaklaması olduğunu vurguladı. Tahran’ın bir bölümünün “ziyaretçi şehrine” dönüşeceğini belirten yetkili, camiler, okullar, üniversiteler, spor kompleksleri ve parkların katılımcıların barınması ve ağırlanması için donatıldığını açıkladı. Bu merkezlerin kapasitesinin 5 bin ila 50 bin kişi arasında değiştiği ve Seferberlik Teşkilatı işbirliğiyle yönetileceği ifade edildi.

Törene katılanlara hizmet vermek üzere 15 binden fazla konaklama merkezinin hazır olduğunu söyleyen Gulamzade, gönüllülerin kayıt, organizasyon ve bilgilendirme süreçlerinin belediye sistemleri üzerinden yürütüldüğünü ve hizmetlerin düzenli ve koordineli sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Cenaze töreninde 10 ila 15 milyon kişinin yer almasının beklendiğini ifade eden Gulamzade, farklı illerin vatandaşları Tahran’a taşımak için seferber olduğunu ve belediye, Tahran Valiliği ile diğer kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlandığını aktardı. Öngörülere göre en yoğun girişin başkentin batı ve güney akslarından olacağı belirtiliyor.

Ulaşım alanında özel önlemler alındığını bildiren Gulamzade, trafik yönetimi, metro, otobüs filosu, otoparklar ve erişim yollarına ilişkin planlamaların tamamlandığını söyledi. Tören güzergâhları ve uğurlama noktaları için çeşitli trafik ve güvenlik ağlarının tasarlandığı kaydedildi.

Kentsel hizmetler alanında ise dört ana eksen belirlendiği açıklandı: şehir girişleri, ziyaretçi şehirleri, hizmet merkezleri, Tahran Musalla’sı ve cenaze töreni güzergâhları. Bu bölgelerde içme suyu temini, tuvalet hizmetleri, temizlik, atık yönetimi, sıcak çarpmasına karşı önlemler ve sosyal hizmetlerin belediye, büyükşehirler ve sivil toplum gruplarının katkısıyla sunulacağı ifade ediliyor.

Gulamzade, daha etkin bir destek sağlamak için konaklama, ikram, sağlık, kültürel işler, güvenlik, denetim ve lojistik alanlarında uzmanlaşmış karargahlar oluşturulduğunu ve tüm görevlerin ulusal düzeydeki talimatlar doğrultusunda dağıtıldığını belirtti.

Yetkili, Tahran Belediyesi’nin tüm imkân ve kapasitesiyle yakın tarihin en büyük törenlerinden birine ev sahipliği yapmaya ve hizmet sunmaya hazır olduğunu vurguladı.