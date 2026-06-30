İran’dan ABD’ye “müdahale çağı bitti” mesajı: Hürmüz’de tek yetki Tahran’da

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamalarda ABD’nin bölgesel müdahale politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azizi, ABD’nin bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etme döneminin geride kaldığını ifade ederek, “mağlupların geri dönüşünün” herhangi bir kazanç sağlamayacağını belirtti. Bu ifadelerin, Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığına ve diplomatik girişimlerine yönelik eleştiriler bağlamında değerlendirildiği görülüyor.

Hürmüz: “Egemenliğin ayrılmaz parçası”

Hürmüz Boğazı’na ilişkin olarak Azizi, bu stratejik su yolunun İran’ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve yönetiminin yalnızca Tahran’a ait olduğunu vurguladı. Açıklamaların, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Umman ile işbirliği yaparak boğazda mayın temizleme çalışmalarına katılma yönündeki duyurusuna ve ABD’nin bölgedeki deniz güvenliği girişimlerine karşılık olarak geldiği ifade ediliyor.

Azizi’nin bu çıkışı, daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Kazım Abadi’nin de benzer şekilde Hürmüz’deki mayın temizleme operasyonlarına yabancı ülkelerin katılımını reddettiği açıklamalarla paralellik gösteriyor. Tahran yönetiminin, boğazın güvenliği ve yönetimine ilişkin dış müdahalelere karşı kararlı tutumunu sürdürdüğü gözlemleniyor.

Lübnan: “Direnişin silahsızlandırılması egemenlik getirmez”

İranlı yetkili, Lübnan’daki son gelişmelere de değindi. Azizi, Lübnan’ın egemenliğinin, “direnişin silahsızlandırılması” yoluyla değil, “işgalin ve saldırganlığın sona erdirilmesi” yoluyla sağlanabileceğini ifade etti. Bu değerlendirmenin, geçen Cuma günü Lübnan devleti ile İsrail arasında varıldığı açıklanan “çerçeve anlaşması”na yönelik eleştiriler bağlamında geldiği belirtiliyor.

Lübnan’daki söz konusu anlaşmanın, bazı çevrelerce “teslimiyet” ve “egemenliğin düşmana teslim edilmesi” olarak nitelendirildiği, ayrıca geniş bir halk ve siyasi muhalefetle karşılandığı kaydediliyor. Azizi’nin açıklamalarının, Tahran’ın Lübnan dosyasındaki geleneksel duruşunu teyit ettiği ve Hizbullah’ın silahlı varlığını savunan çizgiyi yinelediği görülüyor.

Umman-İran ortak komitesi Hürmüz’ü masaya yatırdı

Öte yandan, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. İki ülkenin, boğazda seyrüsefer yönetimini ele almak üzere ortak bir komite kurulması konusunda anlaştığı ve mutabakat zaptının takibi ile seyrüsefer güvenliğinin sağlanması çerçevesinde, kıyıdaş ülkelerin haklarını ve bu hayati su yolunun istikrarını korumaya yönelik adımların ele alındığı belirtiliyor. Bu görüşmenin, Tahran’ın Hürmüz’deki yönetim iddiasını bölge ülkeleriyle doğrudan müzakere yoluyla pekiştirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Pezeşkiyan: “ABD taahhütlerine sadık kalırsa biz de kalırız”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin mutabakat zaptına bağlılığını, ABD’nin de kendi taahhütlerine sadık kalması şartına bağladı. Pezeşkiyan’ın bu açıklamasının, İran Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce odak noktasının mutabakat zaptının uygulanması olduğunu ve önceliklerinin bu belgenin ciddiyetle hayata geçirilmesini sağlamak olduğunu belirten açıklamalarını teyit ettiği ifade ediliyor.