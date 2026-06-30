Avrupa Birliği içinde bütçe ve yetki krizi başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Politico’nun aktardığına göre, 2011 yılında Avrupa’ya uluslararası alanda tek ve güçlü bir ses kazandırmak amacıyla kurulan Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), varlığını sorgulatacak düzeyde bir krizle karşı karşıya bulunuyor. On’dan fazla mevcut ve eski AB yetkilisi ile diplomata dayandırılan haberde, EEAS’ın yüksek temsilci Kaja Kallas’ın liderliğinde azalan bütçe, uzman personelin ayrılması, uygulama yetkisinin sınırlı olması ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e bağlı komisyonla artan rekabet nedeniyle zor günler geçirdiği öne sürülüyor.

Haberde, servisin net bir misyon ve vizyon eksikliği çektiği belirtilirken, bu durumun Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gelişmeler ve transatlantik ilişkilerdeki gerilimin AB’den daha tutarlı bir dış politika gerektirdiği bir zeminde yaşandığına dikkat çekiliyor. Kallas’ın Rusya’ya karşı 20 yaptırım paketini geçirmek ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek gibi çabalarına karşın, bu adımların “günlük olaylara verilen tepkiler” düzeyinde kaldığı ve yapısal bir vizyona dönüşmediği ifade ediliyor.

İkili bağlılık yapısı ve yetki karmaşası

Politico’nun analizine göre, EEAS’ın kuruluşundaki ikili bağlılık yapısı en temel zafiyet noktası olarak görülüyor. Yüksek temsilci konumundaki Kallas’ın aynı anda hem üye ülke liderlerine hem de Komisyon’a karşı sorumlu olması, karar alma süreçlerini yavaşlatan ve yetki alanlarını muğlaklaştıran bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bu yapının, servisin sahada etkin olmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğu dile getiriliyor.

Buna karşılık, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in, üye devletlerden oy birliği desteği almaya ihtiyaç duymaksızın hareket edebilmesinin, kriz anlarında diplomatik inisiyatifleri daha hızlı kullanmasına imkân verdiği kaydediliyor. Haberde, von der Leyen’in bu durumu kendi diplomatik profilini ve kurumunun uluslararası ağırlığını artırmak için kullandığı, ticaret, göç, kalkınma ve savunma gibi alanlarda komisyonun etkinliğini büyüttüğü belirtiliyor. Bu durumun, EEAS’ın geleneksel yetki alanlarını daralttığı ve iki kurum arasındaki rekabeti beslediği ifade ediliyor.

Personel ayrılıkları ve bütçe endişeleri

Servis, aynı zamanda önemli bir personel kaybına da tanıklık ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında EEAS Genel Sekreteri Belén Martínez Carbonell’in görevinden ayrıldığının ortaya çıkması, kurum içindeki istikrarsızlığın bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Kallas’ın bu boşluğu doldurmak üzere eski Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’i genel sekreter olarak atadığı ve eski Fransa’nın NATO Büyükelçisi David Cvach ile Matti Maasikas’ı yardımcılık görevlerine getirdiği bildiriliyor. Bu atamaların, servise güvenlik ve savunma alanlarında yeni bir soluk kazandırma çabası olarak değerlendirildiği ancak yeterli olup olmayacağının tartışıldığı belirtiliyor.

Krizin bir diğer boyutunu ise mali kaynaklar oluşturuyor. 2028’de yürürlüğe girmesi planlanan yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve’de EEAS’a ayrılacak bütçenin azaltılabileceği endişesi, kurumun geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırıyor. AB’nin 27 üye ülkesi ve Avrupa Parlamentosu’nun onayına bağlı olacak bu bütçe sürecinin, servisin mevcut kırılganlığını daha da derinleştirebileceği ifade ediliyor.

“Lağvedilme” ihtimali ve reform arayışları

Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise, Avrupa Konseyi ve Komisyon içerisinde EEAS’ın tamamen lağvedilmesini savunan grupların varlığına işaret edilmesi. Servisin varlığını koruması gerektiğini düşünen diğer bir kesimin varlığına da dikkat çekilirken, bu ikilemin EEAS’ın önündeki en temel sorulardan biri haline geldiği kaydediliyor. Kallas’ın yaz aylarından sonra bir reform paketi sunacağı yönündeki vaatleri ise, mevcut yapısal sorunları çözmekte yetersiz bulunuyor.

Üst düzey bir AB yetkilisinin, servisin bir “istihbarat ve analiz toplayıcısı” işlevi görmesi gerektiğini savunduğu, bu sayede katma değer üretebileceği belirtiliyor. Bu yaklaşım, EEAS’ın mevcut geniş diplomatik ağını ve analitik kapasitesini korumayı hedeflerken, uygulama ve karar alma aşamasında komisyon veya ulusal hükümetlerle rekabet etmekten ziyade onlara veri ve stratejik analiz sunmayı öngörüyor.

Ancak bu vizyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kurumun içine düştüğü “bireysel rekabetin çok ötesindeki yapısal tıkanmanın” aşılıp aşılamayacağına bağlı görünüyor. Önümüzdeki dönemde, EEAS’ın bu çok boyutlu krizden nasıl çıkacağı veya Avrupa diplomasisindeki ağırlığını komisyona ve ulusal başkentlere kademeli olarak devredip devretmeyeceği, Brüksel’deki en yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.