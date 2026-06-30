Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Ukrayna topraklarını kendi silahları için bir deneme alanı olarak kullandığını savundu. Zaharova, ittifakın bu yaklaşımını “akıldan yoksunluk” olarak nitelendirdi ve bu durumun NATO’nun son kalıntı rasyonelliğini de yitirdiğinin bir göstergesi olduğunu öne sürdü. Sözcü, NATO’nun Ukrayna’da silah üretimi ve geliştirilmesine yönelik planlarını “pervasız ve saldırgan” olarak tanımlarken, Moskova’nın bu adımları tırmandırıcı bir hamle olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Zaharova, NATO ve Ukrayna’nın saldırgan eylemlerinin Rusya’yı, Ukrayna için silah üreten şirketleri takip etmeye ve izlemeye zorladığı uyarısında bulundu. Açıklamasında, ittifakın Ukrayna’yı Rusya’ya karşı kendi silahlarını test ettiği bir saha olarak kullandığını yineleyen sözcü, “Mevcut durumu, NATO’nun riskli bir bölgeye girdiği şeklinde görüyoruz. Bu değerlendirme ve analizi, gelecekteki her türlü tırmandırma kararlarımızda temel alacağız” ifadelerine yer verdi.

Zaharova, Kiev yönetiminin de kendi payına NATO’yu Rusya ile savaşa sürükleme çabalarını artırdığını belirtti. Bu çabaları “mantıksız bir fantezi” olarak nitelendiren sözcü, Kiev’in savaş alanındaki umutsuz durumundan kurtulmak için yanıltıcı bir umut peşinde koştuğunu söyledi.

Lavrov: Uzun menzilli silahlar “doğrudan katılım” anlamına gelir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’nın NATO üyesi ülkeler tarafından bağışlanan uzun menzilli silahları kullanarak Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılar düzenlemesinin, NATO’nun savaşa doğrudan katılımı anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu. Lavrov, Moskova’nın NATO’nun saldırgan adımlarına karşı tereddüt etmeyeceğini belirterek, ittifak üyeleri tarafından bağışlanan uzun menzilli silahların Rusya içlerine yönelik kullanımına izin verilmesini bu tür saldırgan adımlardan biri olarak saydı.

Bakan, Ukrayna güçlerinin bu tür silahları bağımsız bir şekilde kullanamayacağına dikkat çekti. Lavrov, bu füzelerin kullanımı için NATO uzmanlarının sahada bulunması ve ittifak üyelerine ait uydu sistemleri aracılığıyla elde edilen istihbarat verilerine ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Bu bağlamda, söz konusu silahların Rusya’ya karşı kullanılmasının, yalnızca Ukrayna’nın değil, NATO üye ülkelerinin de açıkça Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ifade etti.

Moskova yönetimi daha önce de Ukrayna’nın Batı menşeli uzun menzilli füzelerle Rusya içlerine düzenlediği saldırıları, bu silahları sağlayan ülkelerin doğrudan müdahalesi olarak değerlendireceğini duyurmuştu.

Putin’den NATO’ya uyarı: Hatalar duyulmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’nın Batı menşeli uzun menzilli silahlarla Rusya içlerine olası bir saldırısının sonuçlarına ilişkin Moskova’nın uyarılarının NATO tarafından dikkate alınması yönünde umut ifade etmişti. Putin’in bu çağrısı, Kiev’in Batı’dan aldığı silahlarla Rusya topraklarını vurma girişimlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Batılı ülkelerin Moskova’nın güvenlik endişelerini görmezden geldiği eleştirilerinin sürdüğü hatırlatıldı. Putin, 21 Şubat 2022’de Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımış, üç gün sonra da Ukrayna’ya yönelik “özel askeri operasyon” başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD ve Batılı ülkeler, Moskova’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Kiev’e milyarlarca dolarlık askeri yardım sağladı.