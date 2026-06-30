Savaşın yansıması: İran Hürmüz'ü kapattı, ABD'de her hane 1000 dolar fazla harcadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Analytics'in baş ekonomisti Mark Zandi tarafından paylaşılan verilere göre, ABD-İran arasındaki askeri çatışmaların başlangıcından bu yana artan gıda, yakıt ve diğer harcamalar nedeniyle ortalama bir Amerikan ailesinin bütçesinden fazladan yaklaşık 1000 dolar çıktığı hesaplanıyor. Bu maliyetin, doğrudan tüketici harcamalarına yansıyan enflasyonist baskılardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Resmi veriler, Mayıs ayında enflasyonun son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterirken, iki ülke arasındaki kırılgan ateşkesin hafta sonu gerçekleşen karşılıklı askeri misillemelerle sarsılmasının endişeleri artırdığı ifade ediliyor. Ekonomistler, bu gelişmelerin fiyat istikrarına ilişkin öngörüleri yeniden belirsizleştirdiğini kaydediyor.

En büyük yük akaryakıt ve gıda harcamalarında

Analizlere göre, Amerikalı tüketicilerin çatışma sürecinde karşılaştığı en büyük maliyet kalemi akaryakıt fiyatları olarak öne çıkıyor. Savaşın başlamasıyla hızla tırmanan ve Mayıs ayında zirve noktasına ulaşan benzin fiyatlarının, ailelerin bütçesinde ortalama 300 dolarlık ek bir yük oluşturduğu hesaplanıyor.

Uzmanlar, akaryakıttaki bu artışın yalnızca bireysel araç sahiplerini etkilemekle kalmadığını; dizel yakıt maliyetlerinin yükselmesiyle fabrikalardan, limanlardan ve tarım alanlarından yapılan ürün taşımacılığının da pahalılaştığını belirtiyor. Nakliye maliyetlerinin perakende fiyatlarına yansıması sonucunda, sıradan bir Amerikan ailesinin market ve gıda harcamalarının savaş öncesine göre ortalama 200 dolar arttığı kaydediliyor.

Faiz politikaları ve askeri operasyonların görünmeyen bedeli

Çatışmaların küresel piyasalarda yarattığı enflasyonist baskının, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim planlarını da sekteye uğrattığı ifade ediliyor. Ekonomistler, yıl başında beklenen faiz indirimlerinin rafa kalkmasının ve hatta olası bir faiz artışının gündeme gelmesinin tüketicilere maliyetini ortalama 150 dolar olarak tahmin ediyor.

Buna ek olarak, havayolu şirketlerinin artan jet yakıtı maliyetlerini biletlere yansıtmasıyla uçuş masraflarının hane başına 100 dolar arttığı, Pentagon'un bölgedeki askeri operasyonları sürdürmek için harcadığı günlük milyonlarca doların vergi mükelleflerine yansımasının ise aile başına 250 dolarlık bir fatura çıkardığı belirtiliyor. Bu kalemlerin toplamda, ortalama bir ailenin savaştan kaynaklanan ek maliyetinin yaklaşık 1000 dolar düzeyinde olduğu değerlendiriliyor.

Farklı kurumlardan benzer veriler

Farklı araştırma kurumlarının da savaşın maliyetine dair benzer veriler ortaya koyduğu görülüyor. Çeşitli düşünce kuruluşları, Amerikalı tüketicilerin yalnızca akaryakıta ödediği fazladan parayı hane başına 400 ila 500 dolar arasında hesaplarken, yapılan kamuoyu araştırmalarının halkın büyük bir kısmının bu artışlar nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısı yaşadığını gösterdiği aktarılıyor.

Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan hafif gerilemeye karşın, fiyatların savaş öncesi normal seviyelerine dönebilmesinin tamamen ABD ve İran arasındaki çatışmaların kalıcı olarak son bulmasına bağlı olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, tarafların uzlaşması durumunda akaryakıt fiyatlarının yıl sonuna doğru yeniden makul seviyelere çekilebileceğini öngörüyor.