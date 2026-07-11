İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei: İntikam milletimizin talebidir ve kesinlikle gerçekleşecektir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hüseyni Hamenei, İran ve Irak'ta düzenlenen Şehit İmam Hamanei'nin cenaze törenlerine katılan milyonlarca kişiye teşekkür ederek, şehitlerin kanının faillerinden hesap sorulacağını belirtti.

İmam Hamenei, yayımladığı mesajda, İran ve Irak halklarının yoğun katılım gösterdiği cenaze törenlerinin tarihi ve düşmanları etkileyen bir dayanışma göstergesi olduğunu ifade etti.

Devrim Lideri İmam Hamenei mesajında, "Sizin ve bu iki savaşta şehit olan tüm şehitlerin temiz kanının intikamını suçlu ve itibarsız katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam milletimizin talebidir ve kesinlikle gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

İran lideri, söz konusu saldırıların sorumlularının geçmişten bugüne bilindiğini belirterek, "Bu suçlular, sakin ve doğal bir ölüm hayaliyle bu dünyadan ayrılmayacaklarını bilmelidir" dedi.

İmam Hamenei mesajında, Şehit İmam'ın Hz. Hüseyin'in (a.s) yolundan ilerlediğini belirterek, onun mücadele, direniş ve fedakârlık anlayışının bu mektepten beslendiğini ifade etti.

İran İslam Devrimi'nin de Hüseyni anlayış temelinde şekillendiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, şehit İmam'ın hayatı boyunca bu çizgide hareket ettiğini, mücadele ettiğini ve aynı yolda şehadete ulaştığını kaydetti.

İmam Hamenei, şehitlerin mazlum şekilde kanlarının dökülmesinin İslam ümmetini harekete geçirdiğini belirterek, bu durumun Kerbela ruhunu yeniden canlandırdığını ifade etti.

İran lideri, İran halkının tarih boyunca Hz. Hüseyin'in (a.s) davası ve Hüseyni anlayış uğruna fedakârlık yaptığını belirterek, bugün de çağın mazlum şehitlerinin haklarının savunulacağını vurguladı.

Mesajında İran halkının Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed başta olmak üzere düzenlenen törenlerde gösterdiği yoğun katılımı "tarihi ve düşmanları sarsan bir hareket" olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei, halkın direniş ruhunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Devrim Lideri İmam Hamenei ayrıca şehitlerin yolunun korunacağına, bu yolda karşılaşılan zorluklardan korkulmayacağına ve ilahi vaatlere bağlı kalınacağına dair söz verdiklerini belirtti.