General Fedevi: Şehit İmam İslam Devrimi'nin yolunu aydınlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Başkomutanlık Danışmanlar Grubu Başkanı General Ali Feddavi, şehit İmam'ın en belirgin özelliklerinden birinin cesaret olduğunu belirterek, onun şehadetinin İslam Devrimi'nin gelecekteki yol haritasını daha da netleştirdiğini ifade etti.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Feddavi, şehit İmam'ın kişilik özelliklerine değinerek, cesaretin onun karakterindeki en öne çıkan vasıflardan biri olduğunu söyledi. Feddavi, "Şehit İmam gerçek anlamıyla cesareti kendi varlığında yansıtmıştı. Cesaret, Hüseyni seyyidlerin en önemli özelliklerinden biridir. O, İslami sorumluluklarını yerine getirirken tam bir inanç, kararlılık ve güven içerisinde hareket etti" ifadelerini kullandı.

Feddavi, şehit İmam'ın İslam toplumunun yücelik mertebelerine ulaşması ve dünya genelinde insanların İmam Mehdi'yi (a.f) tanımasına zemin hazırlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Bu hedefin Hz. Hüseyin'in (a.s) mektebinin tanınması ve bu anlayıştan ilham alınmasıyla başladığını kaydeden Feddavi, şehit İmam'ın İslam Devrimi'nin zaferinden sonra bu yolu büyük bir direniş ve istikrarla sürdürdüğünü vurguladı.

DMO yetkilisi, şehit İmam'ın insanın ulaşabileceği en yüce makamlardan biri olan şehadet makamına eriştiğini belirterek, "Şehit İmam'ın şehadeti, İslam Devrimi'nin gelecekteki yolunu daha açık ve belirgin hale getirdi" dedi.

Feddavi ayrıca son savaş dönemindeki suçların baş sorumlusunun ABD olduğunu ifade ederek, Washington yönetiminin bölgedeki saldırı ve gerilimlerdeki rolüne dikkat çekti.