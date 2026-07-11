Yemen: İran'ın desteğiyle hava ablukasını kıracağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Başbakanı Allame Muhammed Miftah, Yemen halkının ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki kuşatmayı kırma kararının geri döndürülemez olduğunu belirterek, bu süreçte İran'ın desteğine güvendiklerini ifade etti.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Miftah, başkent Sana'daki es-Seb'in Meydanı'nda düzenlenen büyük halk yürüyüşünde yaptığı konuşmada, Yemen halkının Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi'nin liderliği altında ablukanın kaldırılması yönünde kararlı bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Miftah, Suudi Arabistan yönetimi ve destekçilerine yönelik uyarılarda bulunarak, "Yemen'e karşı herhangi bir akılsızca adım atılmasının sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yemen halkı ve direniş yönetiminin ablukanın kırılması yönündeki kararının kesin ve geri döndürülemez olduğunu vurgulayan Miftah, Yemen'e yönelik kuşatmayı destekleyen tarafların bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti.

Miftah, Yemen'in kendi haklarını korumak için birçok caydırıcı seçeneğe sahip olduğunu ifade ederek, "Allah'ın izniyle bu ablukayı kırmaya, halkımızın haklarını geri almaya, ülkemizi özgürleştirmeye ve gereken tüm fedakârlıklara rağmen egemenliğimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Yemen Başbakanı, ülkeye yönelik abluka ve saldırılardan sorumlu tarafların bunun bedelini ödemek zorunda kalacağını kaydetti.