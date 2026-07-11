Trump'tan İran'a yönelik yeni tehdit: Suikast iddiasıyla İran'ı hedef aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik "suikast girişimi planlandığı" yönündeki iddiaları gerekçe göstererek İran'a karşı yeni tehditlerde bulundu.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Trump, son dönemdeki İran karşıtı açıklamalarında, herhangi bir kanıt sunulmayan "suikast planı" iddiasını gündeme getirerek Tahran'ı füze saldırısıyla tehdit etti.

Trump'ın daha önce de İran'a karşı "masadaki tüm seçenekler" ve "yok etme" gibi tehdit ifadelerini kullandığı, ancak bu açıklamaların İranlı yetkililerin sert tepkileriyle karşılaştığı ve Washington yönetiminin geri adım atmak zorunda kaldığı belirtildi.

Siyasi gözlemciler, ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri tehditleri ve güvenlik iddialarını, İran'ın egemenliğine yönelik baskı politikalarını meşrulaştırmak için kullandığını ifade ediyor.

Analistler, Trump'ın iç siyasi baskıları azaltmak ve kamuoyu desteğini artırmak amacıyla geçmiş dönemlerden beri kullanılan "İran karşıtı korku söylemine" yeniden başvurduğunu değerlendiriyor. Bu politikanın ise bölgedeki gelişmeler karşısında etkisini büyük ölçüde kaybettiği kaydediliyor.