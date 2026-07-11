Rusya'dan Batı'ya tepki: Müzakere iradesine olan güvenimiz tükendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turunun sonunda Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde son dönemde artan gerilimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, bölgedeki krizin tüm tarafların çıkarlarını gözeten bir anlaşmayla sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı Novosti'nin aktardığına göre Lavrov, Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Manuel dos Santos Lucas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İran çevresindeki son gelişmeler ve Basra Körfezi'ndeki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Moskova ve Maputo yönetimlerinin Hürmüz Boğazı ile genel olarak Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ve bu konuda ortak bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, bölgede yaşanan çatışmaların en kısa sürede sona ermesi gerektiğini belirterek, çözümün tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan anlaşmalardan geçtiğini vurguladı.

Lavrov, "Bu süreç yalnızca İran, komşu ülkeleri ve ABD'nin değil, mevcut durumun küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden zarar gören tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate almalıdır" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Ukrayna'yı Afrika kıtasındaki yerel çatışmalara müdahil olmak ve Rusya ile ilişkili ülkelere sorun çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Burundi Dışişleri Bakanı Eduard Bizimana ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmaları örnek göstererek, Ukrayna yönetiminin bazı silahlı gruplara destek verdiğini ileri sürdü.

Lavrov, Kiev yönetiminin Afrika'daki çeşitli krizlere müdahil olarak "Rusya dostu hükümetlere karşı baskı oluşturmayı" hedeflediğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Afrika kıtasındaki sorunların "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesi temelinde ele alınması gerektiğini belirterek, dış müdahalelerin mevcut krizleri daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Moskova yönetimi daha önce de Ukrayna'nın Afrika'daki bazı silahlı gruplarla iş birliği yaptığını ve hükümetlere karşı faaliyet gösteren yapılara destek verdiğini iddia etmişti.

Lavrov, Ukrayna krizi konusunda da Batı ülkelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin müzakereye hazır olduklarını göstermelerine rağmen Rusya'ya karşı "ültimatom dili" kullandığını savundu.

Lavrov, Moskova'nın artık Batı'nın krizlerin çözümü konusunda gerçek bir müzakere iradesine sahip olduğuna inanmadığını belirterek, güven ortamının tamamen sona erdiğini ifade etti.