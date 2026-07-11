ABD'nin İran'a son saldırılarında 17 kişi şehit oldu, 115 kişi yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Yönetimi’nin aktardığı bilgilere göre, ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının hedef aldığı altı şehirdeki can kaybı ve yaralanma sayısı kesinleşti.

Bakanlık yetkilileri, saldırılarda 115 kişinin yaralandığını, bunlardan ikisinin kadın olduğunu; ne yazık ki 17 vatandaşın şehit olduğunu ve hayatını kaybedenler arasında bir kadının da bulunduğunu duyurdu. Hastanelerde bugüne kadar 14 cerrahi müdahale gerçekleştirildiği, tedavisi tamamlanan 102 yaralının ise sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.

Hedef Seçimine İlişkin Şüpheler ve Uluslararası Hukuk Tartışmaları

Saldırıların altı farklı kenti kapsaması ve çoğunlukla sivil yerleşim bölgelerinde yoğunlaşması, askerî uzmanlar tarafından hedef belirleme sürecinin şeffaflığı açısından sorgulanıyor. Uluslararası insancıl hukuk uzmanları, bir saldırının meşru sayılabilmesi için hedefin açık bir askerî nitelik taşıması gerektiğini hatırlatırken, bu saldırılarda sivil can kaybının yüksek oranı, operasyonların “hassas vuruş” iddialarıyla bağdaşmadığı şeklinde yorumlanıyor. Pentagon’dan henüz konuya ilişkin tatmin edici bir açıklama gelmezken, gözlemciler yaşanan tablonun sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası normlarla çeliştiğine dikkat çekiyor.

Batılı Kaynakların “Yayılmayı Önleme” Söylemi ve Tutarsızlık Eleştirileri

Saldırıların hemen ardından bazı Batılı diplomatik çevrelerden gelen “bölgesel yayılmayı engelleme” amacına yönelik açıklamalar, mevcut verilerle karşılaştırıldığında ciddi bir çelişki olarak öne çıkıyor. Analistler, sivillerin yoğun yaşadığı alanlara yönelik bu türden bir operasyonun, ancak çok güçlü bir askerî gereklilikle savunulabileceğini; ancak şu ana kadar sunulan hiçbir kanıtın bu gerekliliği ortaya koymadığını belirtiyor. Bu bağlamda, ABD’nin bölgedeki diğer ülkelerdeki müdahalelerinde sergilediği yaklaşım ile İran’a yönelik bu operasyonu arasında belirgin bir çifte standart bulunduğu eleştirileri dile getiriliyor. Sivil kayıpların varlığı, söz konusu hamlenin “meşru müdafaa” ya da “terörle mücadele” gibi meşrulaştırma çabalarını zayıflatır nitelikte değerlendiriliyor.

Yaralı ve Şehit Sayılarının Siyasi ve Toplumsal Yankıları

Yaşanan can kayıpları, İran kamuoyunda infiale yol açarken, Tahran yönetiminin uluslararası platformlarda bu saldırıyı gündeme taşıyacağı ve tazminat talebinde bulunabileceği öngörülüyor. Kadınların da aralarında bulunduğu geniş bir sivil kitlenin zarar görmesi, saldırıları yalnızca askerî bir hamle olmaktan çıkarıp insanî bir dram haline getirmiş durumda. Bölge uzmanlarına göre, bu tür sivil kayıplar, ABD’nin Orta Doğu’daki imajına uzun vadede zarar verebilir ve İran’ın mevcut yönetimine içeride daha geniş bir toplumsal destek sağlayabilir.