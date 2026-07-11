ABD arabuluculuğundaki anlaşmaya rağmen İsrail’in Lübnan saldırıları sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’ın resmî Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) aktardığı bilgilere göre, Cuma öğleden sonra Nabatiye ilçesine bağlı Kfarrumman kasabasındaki el-Doha yolunda seyir halindeki bir motosiklet, İsrail insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Saldırıda genç bir adam hayatını kaybetti. Aynı bölgede bir aracın daha vurulduğu, ağır yaralanan başka bir gencin Sayda kentindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Daha önceki saatlerde ise Şukin ile Kfer Daccal arasında çöp toplama işi yapan bir minibüse düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki kişi yaralandı. Böylece gün boyunca sivil hedeflere yönelik en az üç ayrı hava saldırısı gerçekleşmiş oldu.

Nabatiye ve Khiam’da Genişleyen Saldırılar

İsrail dronlarının güney Lübnan’daki Nabatiye el-Fevka kasabası çevresini, özellikle Kfer Tibnit köyü yakınlarındaki el-Harik mahallesini de hedef aldığı kaydedildi. Saldırılarda olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra, Marjayoun ilçesine bağlı Khiam sınır kasabası içerisinde İsrail ordusunun geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştirdiği ve gece boyunca ardı ardına duyulan patlama seslerinin çevrede endişeye yol açtığı ifade ediliyor.

“Anlaşma Var Ama Ateşkes Yok”: Çerçeve Mutabakatın Ardından Neler Değişti?

Bu saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran’da ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından geldi. Anlaşmanın, saldırıları sona erdirmeyi ve İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesini hedeflediği hatırlatılıyor. Ancak sahadaki verilere göre İsrail ordusu, on yıllardır işgal altında tuttuğu bölgelerin yanı sıra 2023-2024 savaşı sırasında ele geçirdiği ve son taarruzda Lübnan topraklarının 10 kilometre içine kadar ilerlediği noktalarda varlığını sürdürüyor.

Gözlemciler, ABD’nin imzaladığı anlaşmanın uygulanma aşamasında yaşanan aksamalara dikkat çekerken, Washington’un İsrail’i geri çekmeye zorlayacak somut adımlar atmadığını belirtiyor. Öte yandan Batılı diplomatlardan gelen “gerilimi düşürme” ve “kalıcı ateşkes” söylemlerinin, İsrail’in sahadaki eylemleriyle örtüşmediği eleştirileri dile getiriliyor.

Sivil Halkın Faturası: Binlerce Ölü ve Yerinden Edilme

Lübnan makamlarının derlediği istatistiklere göre, 2 Mart’tan itibaren İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarında 4.300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 12.200’den fazla kişi yaralandı ve bir milyondan fazla insan yerinden edildi. Bu rakamlar, ateşkes çağrılarının ve imzalanan mutabakatın insanî sonuçları ne denli hafiflettiği konusundaki kuşkuları derinleştiriyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan yapılan açıklamalarda, yerleşim birimlerine yönelik saldırıların sivil halk üzerinde yıkıcı etkiler yarattığı ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği değerlendirmesine yer veriliyor. İsrail’in, savunma amaçlı olduğu öne sürülen operasyonlarının aslında “toprak kazanma” ve “caydırıcılık” stratejisinin bir parçası olduğu yönündeki analizler, bölgesel uzmanlarca sıkça dile getiriliyor.

Zıt Görüş ve Tutarsızlık

ABD’li yetkililerin kamuoyuna yansıyan “anlaşma çerçevesinde İsrail’in çekileceğine yönelik iyimser” açıklamaları bulunuyor. Ancak buna karşın, Beyrut’taki kaynaklar İsrail’in Khiam’daki yıkım faaliyetlerini ve Nabatiye çevresindeki vuruşlarını “anlaşma ihlali” olarak nitelendiriyor. Analistler, ABD’nin hem arabulucu hem de İsrail’in başlıca silah tedarikçisi olması nedeniyle çifte bir rol üstlendiğini ve bu durumun anlaşmanın uygulanabilirliğini zedelediğini savunuyor. “Yayılmayı önleme” argümanıyla sunulan dış politika söyleminin, İsrail’in sahadaki ilerleyişini durduramaması, çifte standart eleştirilerini güçlendiriyor.