Suriye'de güvenlik krizi derinleşiyor: İdlib'de patlama paniğe yol açtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye'nin İdlib kentinin kuzey kırsalında meydana gelen şiddetli bir patlama, ülkedeki güvenlik ve istikrar sorunlarının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Mehr Haber Ajansı'nın Russia Today'e dayandırdığı habere göre, İdlib'in kuzey kırsalındaki Kefriya ve el-Fua bölgeleri çevresinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı sırada ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğu öne sürülen keşif uçaklarının bölgede uçuş yaptığı bildirildi.

Dün gerçekleşen patlamanın çevrede korku ve paniğe neden olduğu aktarılırken, olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı'nın Şam ziyareti sırasında kaldığı konumun yakınlarında iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinden bu yana ülkede güvenlik sorunlarının devam ettiği, çeşitli bölgelerde iç çatışmalar ve patlama olaylarının sürdüğü kaydediliyor.

Gözlemciler, Suriye'deki siyasi ve güvenlik tablosunun halen kırılgan olduğunu, dış müdahaleler ve devam eden silahlı gerilimlerin ülkedeki istikrarsızlığı artırdığını değerlendiriyor.