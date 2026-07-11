İran'dan BAE-ABD askeri iş birliğine tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik son kararlarına tepki göstererek, Washington yönetiminin Abu Dabi'yi İran'a karşı gerçekleştirilen son askeri saldırılara verdiği destek nedeniyle ödüllendirdiğini belirtti.

Garibabadi, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgenin, BAE'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik son saldırgan askeri girişimlere verdiği desteğin ardından bu ülkeye yeni ayrıcalıklar sağladığını ifade etti.

İranlı yetkili, bu adımın ciddi sonuçları olduğunu vurgulayarak, "Birleşik Arap Emirlikleri bu politikaların sorumluluğunu üstlenmeli ve tam anlamıyla hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkilinin açıklamaları, ABD Ticaret Bakanlığı'nın BAE'nin hassas askeri teknolojilere, gelişmiş uydu sistemlerine ve ileri Amerikan ürünlerine erişimini genişleten yeni kararını açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetiminin aldığı kararla, yapay zeka alanında kullanılan gelişmiş çipler ve yüksek kapasiteli sunucular gibi stratejik teknolojilerin de BAE'ye erişiminin kolaylaştırıldığı bildirildi.

ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, BAE'nin ihracat kontrol listelerindeki statüsünün yükseltildiği ve bu kararın Abu Dabi'nin "ABD'nin önemli bir savunma ortağı" olarak değerlendirilmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın belgesinde, yeni düzenlemeyle birlikte daha önce BAE'nin insansız hava aracı programlarına yönelik uygulanan bazı sıkı kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Bu adımın, BAE'ye insansız sistemlerin geliştirilmesi, sahadaki operasyonları ve teknolojik kapasitesini artırma konusunda daha geniş hareket alanı sağlayacağı kaydedildi.

ABD yönetimi kararını, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve Abu Dabi'nin hassas Amerikan teknolojilerinin kötüye kullanılmasını önleme taahhüdüne dayandırdı.