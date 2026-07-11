Arakçi: Taahhütler karşılıklı olmalı, ABD ihlallere son vermeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın İslamabad Mutabakatı kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek, anlaşmaya bağlılığın tüm taraflar için karşılıklı olması gerektiğini ifade etti.

Arakçi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "İran şu ana kadar verdiği sözleri yerine getirdi. Ancak ABD Hazine Bakanı olarak adlandırılan kişi, İslamabad Mutabakatı'nın 9. maddesini ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

İslamabad Mutabakatı'nın 9. maddesine göre, ABD ve İran'ın nihai bir anlaşmaya ulaşılıncaya kadar mevcut durumu koruması, Washington yönetiminin yeni yaptırımlar uygulamaması ve bölgeye ilave askeri güç konuşlandırmaması öngörülüyor.

Arakçi, ABD'nin bu yükümlülüğü ihlal ettiğini belirterek, söz konusu adımın Washington tarafından gerçekleştirilen diğer ihlaller ve hataların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yeni yaptırım kararının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla bir İranlı finans aracısı ile bazı döviz şirketlerine yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi ise bu kararın, karşılıklı yükümlülükler temelinde yürütülmesi gereken mutabakata aykırı olduğunu belirterek, ABD'nin diplomatik süreci zedeleyen adımlar attığını ifade ediyor.