Kuzey Kore: Nükleer silahsızlanma dosyası geri dönülmez şekilde kapandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kuzey Kore, nükleer silahsızlanma konusunun hem teorik hem de pratik açıdan kesin olarak çözüldüğünü ve bu dosyanın geri dönülmez şekilde kapandığını açıkladı.

Mehr Haber Ajansı'nın Sputnik'e dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin nükleer silah politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması meselesi, gerek teorik gerekse uygulama açısından kesin ve geri döndürülemez biçimde çözüme kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Pyongyang'ın nükleer silahsızlanmasına ilişkin açıklamalarının artık siyasi ve pratik önemini kaybettiğini belirtti.

Bakanlık, söz konusu ülkelerin açıklamalarının Kuzey Kore'nin mevcut durumunu değiştiremeyeceğini vurgulayarak, Pyongyang yönetiminin egemenlik haklarını sorumlu şekilde kullanarak güvenlik çıkarlarını ve bölgesel barışı korumaya devam edeceğini kaydetti.

Kuzey Kore ayrıca Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pyongyang yönetimi, zirvenin NATO'nun "savaşa ve karşı karşıya gelmeye eğilimli bir örgüt" olduğunu gösterdiğini savundu.

Kuzey Kore, NATO'nun kendi jeopolitik çıkarlarını korumaya yönelik hareket ettiğini ve küresel güvenlik sorunlarını daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.