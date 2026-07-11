İran-ABD krizinde son durum ne?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan haber sitesi Axios’un üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı bir habere göre, Donald Trump yönetimi İran’dan Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine açık olduğunu ve ticari gemilere yönelik ateşin durdurulacağını kamuoyu önünde ilan etmesini bekliyor.

Haberde, bu talebin Tahran’a hem doğrudan hem de bölgesel aracılar aracılığıyla iletildiği kaydediliyor. Washington’un, İran’ın Cumartesi günü Umman Sultanlığı’nda yapılması planlanan toplantının ardından bu yönde bir açıklama yapmasını öngördüğü belirtiliyor.

Galibaf: “Boğaz İran’ın Düzenlemeleriyle Açılır, Tehditlerle Değil”

Bu gelişmelerin hemen öncesinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın, Hürmüz Boğazı’nın ancak İran’ın kendi düzenlemeleri çerçevesinde açılacağını, Amerikan tehditlerine bağlı olmadığını vurguladığı aktarılıyor. Galibaf’ın bu çıkışı, Tahran’ın boğazın stratejik kontrolünü bir pazarlık kozu olarak kullanmaya devam edeceğine işaret olarak değerlendiriliyor.

ABD’li Yetkililerden Açık Tehdit: “Reddederlerse İyi Bir Gün Geçirmeyecekler”

Axios’a konuşan yetkililerden biri, Washington’un Tahran’dan “açık veya zımnen en azından hata yaptıklarını kabul etmelerini” beklediğini ifade etti. Başka bir ABD’li yetkilinin ise İran’ı doğrudan tehdit ederek, taleplerin karşılanmaması durumunda “ağır sonuçlar” yaşanacağını söylediği ve “Yarın bu tutumları olmazsa, onlar için iyi bir gün olmayacak” dediği aktarılıyor. Bu söylemler, gözlemciler tarafından Tahran’a yönelik açık bir ültimatom olarak yorumlanıyor.

Nükleer Müzakerelerde Zaman Daralıyor

Nükleer dosyaya ilişkin olarak ise bir ABD’li yetkili, Trump’ın müzakerecilere İran ile görüşmeleri sürdürmeleri için belirli bir süre tanıdığını, “ancak çok uzun olmadığını” belirtti. Aynı yetkili, bir anlaşmaya varılamaması durumunda alternatif seçenekler için planlar hazırlandığını da sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, Washington’un diplomasiye öncelik vermekle birlikte askerî seçeneği de masada tuttuğu izlenimini güçlendiriyor.

Trump’tan Ateşkesin Sona Erdiği Açıklaması

Trump’ın Cuma günü yaptığı açıklamada, yönetiminin İran’a mevcut ateşkes anlaşmasının sona erdiğini resmen bildirdiğini duyurduğu kaydediliyor. Trump ayrıca Washington’un, “Tahran’ın talebi üzerine” İran ile görüşmeleri kabul ettiğini öne sürdü.

Tahran’dan Sert Yanıt: Bekai, Anlaşmanın İhlal Edildiğini Duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, ülkesinin doğrudan müzakere talebinde bulunduğu yönündeki haberleri yalanlayarak, Tahran’ın uluslararası bir arabulucunun başkenti ziyaret etmesine izin verdiğini açıkladı. Bekai, ABD’nin İran topraklarına askerî saldırı düzenleyerek, petrol yaptırımı muafiyetlerini iptal ederek ve yeni yaptırım paketleri uygulayarak imzalanan “mutabakat zaptını” açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Bekai’nin açıklamaları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in ortak saldırısıyla başlayan ve yaklaşık 40 gün süren savaşın ardından varılan ateşkesin ardından Washington’un taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki İran tezini pekiştiriyor. Tahran yönetimine göre ABD, ateşkesten sonra da İran’ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam etti.

Çifte Standart Tartışması

Washington’un uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğü vurgusu yaparken aynı zamanda İran’a yönelik askerî saldırı ve yaptırım tehditlerini sürdürmesi, bölge uzmanlarınca çifte standart eleştirilerini beraberinde getiriyor. Zira ABD’nin, İran’ın boğazdaki varlığını “tehdit” olarak nitelendirirken kendi askerî müdahalelerini meşru gösterme çabası, uluslararası hukukun eşitsiz uygulandığı yönündeki eleştirileri güçlendiriyor. Tahran’ın ise bu baskılara karşın boğaz üzerindeki stratejik kontrolünü diplomatik bir araç olarak kullanmaya devam edeceği öngörülüyor.