Irak Direnişi: Halkımız, Direniş çizgisine bağlılığını bir kez daha gösterdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak'taki direniş grupları, İran İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei için Necef-i Eşref ve Kerbela'da düzenlenen milyonların katıldığı cenaze törenlerine ilişkin açıklama yayımlayarak, Irak halkının direniş çizgisine bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Irak İslami Direniş grupları yayımladığı bildiride, Irak halkının tarihi ve istisnai bir dönemde büyük bir vefa ve bağlılık örneği sergilediğini ifade etti.

Bildiride, "Onurlu Irak halkı, en yüce sadakat ve ahde vefa anlamlarının ortaya çıktığı bu tarihi süreçte, şehit İmam Seyyid Ali Hamenei'nin makamına layık büyük bir destan yazdı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Necef-i Eşref ve Kerbela'da düzenlenen cenaze törenlerine milyonlarca kişinin katılmasının, Irak halkının direniş yoluna bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Irak direniş grupları, şehit liderin çizdiği mücadele yolunun sürdürüleceğini belirterek, küresel emperyalizme karşı direnişin devam edeceğini ifade etti.

Bildiride, "Hak cephesinin güçleri, şehit komutan İmam Hamenei'nin kendileri için belirlediği cihat anlayışı temelinde tek bir beden gibidir. Zorluklar onları durduramayacak, mazlumlara destek olma ve işgalcileri Irak ile bölgeden çıkarma kararlılıklarını daha da güçlendirecektir" denildi.

Irak direnişi ayrıca direniş silahının meşruiyetine vurgu yaparak, bu silahın pazarlık konusu olmayacağını belirtti.

Açıklamada, "Sahadaki mücadelecilerimizin gücünü temsil eden bu silah asla takas edilemez. Bu güçle birlikte tahakküm zincirlerini kırmak ve zalimlerin baskısını sona erdirmek için ilerleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Irak direniş grupları, elde edilen kazanımların durdurulmayacağını belirterek, askeri ve güvenlik kapasitelerini nicelik ve nitelik açısından geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Açıklamada, İsrail ve ABD kaynaklı tehditlerin arttığı savunularak, bu tehditlere karşı hazırlık seviyesinin güçlendirileceği ifade edildi.