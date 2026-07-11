Fransız gazetesi Le Monde: BAE'nin askeri üsleri İsrail'e hizmet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransız gazetesi Le Monde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somali'nin kuzeyindeki Somaliland bölgesinde bulunan Berbera Havalimanı'nı, Bab el-Mendeb Boğazı yakınlarında stratejik bir askeri üsse dönüştürdüğünü ortaya çıkardı.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Le Monde, "BAE, ABD ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda Somaliland'da sessizce askeri üs inşa ediyor" başlıklı haberinde, Berbera bölgesinin küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip bir noktada bulunduğuna dikkat çekti.

Haberde, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı'nın Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve enerji naklinin önemli güzergâhlarından biri olduğu belirtildi.

Berbera Limanı ve Havalimanı'nın, dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği ve petrol sevkiyatlarının gerçekleştirildiği stratejik bir bölgede yer aldığı ifade edildi.

Le Monde haberinde, İsrail ile Somaliland arasındaki güvenlik iş birliğinin son yıllarda genişlediği öne sürüldü.

Haberde, taraflar arasında askeri ve istihbarat heyetleri düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiği, Somaliland subaylarının işgal altındaki Filistin topraklarında eğitim aldığı ve İsrailli askeri ekiplerin Berbera tesislerini ziyaret ettiği iddia edildi.

Fransız gazetesi ayrıca, BAE'nin uzun süredir Afrika Boynuzu bölgesindeki varlığını liman yatırımları ve altyapı projeleri aracılığıyla güçlendirdiğini aktardı.

Bab el-Mendeb Boğazı'nın Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasındaki geçiş noktalarından biri olması nedeniyle bölgesel ve uluslararası güçlerin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, BAE'nin Afrika Boynuzu'ndaki askeri ve ekonomik varlığının, Körfez ülkeleri ile Batılı müttefiklerin bölgedeki deniz yolları ve stratejik geçiş noktaları üzerindeki etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.