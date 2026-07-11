Washington'un İran politikası çıkmazda: Tehdit, müzakere ve geri adım arasında gidip gelen ABD

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasındaki çelişkili açıklamalarının yalnızca kişisel özellikleriyle açıklanamayacağı, bu tutumun Washington'un daha derin bir stratejik krizinin yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Mehr Haber Ajansı'nın analizine göre, Trump yönetimi İran karşısında bir yandan anlaşma ve müzakere mesajları verirken diğer yandan tehdit diline geri dönüyor. ABD tarafından açıklanan 14 maddelik mutabakat taslağının ardından yeniden anlaşmanın sona erdiği yönündeki açıklamalar, Washington'un Tahran karşısındaki karar alma sürecindeki belirsizliği gözler önüne seriyor.

Analizde, bu çelişkili tutumların İran'a karşı başlatılan 40 günlük savaş sürecinden bu yana tekrarlandığı ve temel nedeninin ABD'nin Tahran karşısında beklediği sonuçları elde edememesi olduğu ifade edildi.

Katar merkezli El Cezire'nin değerlendirmelerine de yer verilen analizde, İran'ın ABD'nin askeri süper güç imajını sorgulatmayı başardığı belirtildi.

İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarının, Washington'un yalnızca askeri kapasitesiyle değil, küresel güç konumu ve caydırıcılık algısıyla ilgili endişeler taşıdığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Analizde, ABD'nin bugün esas olarak askeri bir krizden ziyade "itibar ve caydırıcılık kriziyle" karşı karşıya olduğu savunuldu.

Washington'un askeri seçeneğinin beklenen sonucu vermemesi ve maksimum baskı politikasının etkinliğinin azalmasının, ABD yönetimini birbiriyle çelişen açıklamalara yönelttiği ifade edildi.

Analizde, büyük güçlerin yalnızca uçak gemileri, bombardıman uçakları ve askeri üsleriyle değil, sahip oldukları "güç algısı" ile de varlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

ABD'nin küresel etkisinin önemli unsurlarından birinin, rakiplerinin Washington ile doğrudan karşı karşıya gelmenin maliyetinin yüksek olduğuna inanması olduğu ifade edildi.

Ancak İran karşısındaki son gelişmelerin, ABD'nin caydırıcılık kapasitesine yönelik soru işaretlerini artırdığı öne sürüldü.

Analizde, Washington'un İran'a karşı güç gösterisiyle Tahran'ı geri adım attırmayı hedeflediği ancak sonucun beklentinin aksine geliştiği savunuldu.

İran'ın geri adım atmak yerine doğrudan karşılık vererek, ABD'nin askeri müdahalelerinin artık tek taraflı maliyet oluşturmayacağı mesajını verdiği belirtildi.

Analizde, Trump'ın bir gün anlaşmadan söz edip başka bir gün anlaşmanın sona erdiğini açıklaması ve ardından yeniden tehdit diline dönmesinin, planlı bir stratejiden çok karar alma sürecindeki çıkmazı gösterdiği ifade edildi.

ABD'nin önündeki seçeneklerin hiçbirinin Washington açısından kesin bir başarı garantisi taşımadığı belirtilerek, gerilimin artırılmasının ABD ve müttefikleri için öngörülemeyen maliyetler oluşturabileceği, geri adım atmanın ise siyasi yenilgi görüntüsü vereceği kaydedildi.

Bu nedenle ABD yönetiminin tehdit, müzakere ve geri çekilme arasında gidip gelen mesajlar verdiği değerlendirildi.

Analizde, yaşanan sürecin yalnızca İran-ABD ilişkileriyle sınırlı olmadığı, ABD'nin müttefikleri tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.

Bazı ülkelerin, "ABD İran karşısında hedeflerine ulaşamazsa diğer bölgelerde müttefiklerinin güvenliğini ne ölçüde sağlayabilir?" sorusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

Bu nedenle mevcut krizin yalnızca İran dosyası olmadığı, aynı zamanda ABD'nin küresel güvenlik taahhütlerinin güvenilirliğiyle ilgili olduğu vurgulandı.